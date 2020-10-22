В Эстонии будут бороться с коронавирусом и бактериями при помощи меди

Продукт Copper Shield, основанный на собственно антимикробном действии металла, был впервые в Эстонии использован на тележках, корзинах и дверных ручках магазина K-rauta в Tонди.

Медь веками использовалась в различных сферах жизни, включая медицину и производство самых ходовых монет. В то же время, по словам Пеэтера Поома, главы компании Metroprint Systems, производящей Copper Shield, антибактериальные и антимикробные свойства меди все еще недостаточно используются в повседневной жизни.

”Мы предположили, что все новое ‒ это хорошо забытое старое. Согласно различным исследованиям, наиболее распространенные вирусы и грипп сохраняются на поверхностях из нержавеющей стали в течение двух-трех дней, в то время как медная поверхность начинает убивать бактерии и вирусы сразу после соприкосновения. В течение нескольких часов уничтожается 99,9% бактерий и частиц вируса, a исследование лаборатории US Synergy Diagnostic Laboratory например доказало, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, уничтожается в лабораторных испытаниях в течение пяти минут. Притом это антимикробный металл, который не содержит ни одного дополнительного химического вещества”, сказал он. ”Нержавеющая сталь при частом использовании покрыта во много раз большим количеством бактерий и вирусов”.

Сеть магазинов K-rauta была первой в Эстонии реализовавшая новаторскую идею: сначала в магазине в Tondi все дверные ручки и ручки тележек и корзин для покупок были оклеены медным покрытием. По словам Кристины Ковальковой, менеджера по маркетингу K-rauta, начиная с ранней весны сеть искала разные способы обеспечить здоровье своих клиентов и сотрудников, чтобы покупатели чувствовали себя в магазине в безопасности.

”Весной наша сеть была первой сетью магазинов в Эстонии, которая немедленно приняла все возможные меры для предотвращения вируса и ограничения количества посетителей”, сказала Ковалькова. ”Мы продолжаем ежедневно дезинфицировать все поверхности, но мы также искали более эффективные варианты, и медь, с одной стороны старое, но с другой стороны сегодня инновационное средство, оказалась именно этим искомым решением в борьбе с различными вирусами. Мы начали с магазина с высокой посещаемостью K-rauta в Tondi и скоро перейдем к другим магазинам”.