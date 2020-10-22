В Эстонии будут бороться с коронавирусом и бактериями при помощи меди

В Эстонии приступили к производству натурального медного покрытия, которое уничтожает вирусы и бактерии с поверхности в течение двух часов, а патогены COVID-19 даже за 5 минут, сообщают производители.
Продукт Copper Shield, основанный на собственно антимикробном действии металла, был впервые в Эстонии использован на тележках, корзинах и дверных ручках магазина K-rauta в Tонди.
Медь веками использовалась в различных сферах жизни, включая медицину и производство самых ходовых монет. В то же время, по словам Пеэтера Поома, главы компании Metroprint Systems, производящей Copper Shield, антибактериальные и антимикробные свойства меди все еще недостаточно используются в повседневной жизни.
”Мы предположили, что все новое ‒ это хорошо забытое старое. Согласно различным исследованиям, наиболее распространенные вирусы и грипп сохраняются на поверхностях из нержавеющей стали в течение двух-трех дней, в то время как медная поверхность начинает убивать бактерии и вирусы сразу после соприкосновения. В течение нескольких часов уничтожается 99,9% бактерий и частиц вируса, a исследование лаборатории US Synergy Diagnostic Laboratory например доказало, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, уничтожается в лабораторных испытаниях в течение пяти минут. Притом это антимикробный металл, который не содержит ни одного дополнительного химического вещества”, сказал он. ”Нержавеющая сталь при частом использовании покрыта во много раз большим количеством бактерий и вирусов”.
Сеть магазинов K-rauta была первой в Эстонии реализовавшая новаторскую идею: сначала в магазине в Tondi все дверные ручки и ручки тележек и корзин для покупок были оклеены медным покрытием. По словам Кристины Ковальковой, менеджера по маркетингу K-rauta, начиная с ранней весны сеть искала разные способы обеспечить здоровье своих клиентов и сотрудников, чтобы покупатели чувствовали себя в магазине в безопасности.
”Весной наша сеть была первой сетью магазинов в Эстонии, которая немедленно приняла все возможные меры для предотвращения вируса и ограничения количества посетителей”, сказала Ковалькова. ”Мы продолжаем ежедневно дезинфицировать все поверхности, но мы также искали более эффективные варианты, и медь, с одной стороны старое, но с другой стороны сегодня инновационное средство, оказалась именно этим искомым решением в борьбе с различными вирусами. Мы начали с магазина с высокой посещаемостью K-rauta в Tondi и скоро перейдем к другим магазинам”.
По словам Пеэтера Поома, продуктом Copper Shield можно покрыть практически все поверхности, к которым часто прикасаются, например ручки, поручни, дверные ручки и переключатели. ”При этом уничтожающее бактерии и вирусы действие сохраняется в течение длительного времени, на активно используемые поверхности даем пятилетнюю гарантию”, добавил он.
Новаторский самоприклеивающийся Copper Shield тонкий, толщиной менее одного миллиметра медный лист, что позволяет его легко сгибать и устанавливать на различные ручки или трубчатые поверхности. Покрытие на 99,9% состоит из натуральной меди и может подлежать вторичной переработке.
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