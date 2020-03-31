В экстренном случае можно получить бесплатную стоматологическую помощь

”В случае проблемы рекомендуем в первую очередь пообщаться со своим врачом, который может проконсультировать по телефону, при необходимости выписать рецепт и, при условии наличия средств личной защиты, утвержденных в условиях чрезвычайной ситуации, оказать первую помощь”, — сказала Криста Ваппер, руководитель стоматологической клиники Западно-Таллиннской центральной больницы.

Также пациентам предписывается, если у них до или после визита появились симптомы вирусного респираторного заболевания, незамедлительно оповестить об этом стоматологическую клинику. Прежде чем приходить на прием, необходимо обязательно проконсультироваться с представителями лечебного учреждения по телефону или электронной почте.

Например, в помещения Таллиннской стоматологической клиники за один раз пускается один пациент, своей очереди нужно дожидаться на улице (соблюдая дистанцию в 2 метра от других стоящих в очереди), а при возможности — находясь в автомобиле. Отправляясь в кабинет, пациент оставляет одежду на вешалке, отдельно от другого пациента, надевает на ноги одноразовые тапочки, моет и дезинфицирует руки. Область перемещения пациента в клинике ограничена соответствующими обозначениями, туалетом пользоваться нельзя.

Принимающая в клинике пациентов триажная сестра или работник клиники имеют все необходимые средства личной защиты: маску и перчатки, и после каждого пациента дезинфицирует реки. Администраторы работают либо в масках и перчатках, либо находясь за защитным стеклом или пленкой. У лечащего врача и ассистента респираторы (FFP2 или FFP3), защитные очки и визир, также надеты защитные костюмы, шапочка и тапочки.

После каждого пациента кабинет очищается и дезинфицируется в течение 20 минут, при возможности помещение проветривается или же используются иные методы по обеспечению чистоты. Важно также знать, что при возможности стоит избегать оплаты наличными. Платежные терминалы очищаются после каждого использования. Также после каждой оплаты дезинфицируется стойка администратора, а он моет и дезинфицирует руки.

Таллиннская стоматологическая клиника (Tallinna Hambapolikliinik) просит в случае зубной боли звонить по номеру 6 121 200. Исходя из необходимости лечения и решения врача, пациент будет приглашен на прием. Для получения дополнительной информации можно позвонить по вышеприведенному номеру или написать письмо по адресу info@hambapol.ee.

Поликлиника работает также по субботам и воскресеньям с 9 до 13 часов.