В чем опасность праздников и вечеринок в эпоху коронавируса?

Локальные вспышки пандемии часто становятся следствием вечеринок или больших семейных торжеств, проходящих в закрытых помещениях или даже на открытом воздухе. Поцелуи, объятия, живые беседы в кругу родственников, друзей и знакомых, песни и танцы. Все эти ритуалы наполняют нашу жизнь смыслом, и многие не хотят отказываться от них даже во времена коронавируса.

Тоска по друзьям и родственникам

С первых же месяцев пандемии SARS-CoV-2 ученые смогли установить, что предшествовало большинству крупных вспышек коронавируса по всему миру. Отправными точками распространения инфекции стали, к примеру, богослужения, клубные вечеринки и танцевальная школа в Южной Корее, бар на лыжном курорте Ишгль в австрийских Альпах и карнавальные шествия в немецком городе Хайнсберге, который считается первым очагом распространения коронавируса в Германии.

Во всех этих случаях распространение инфекции происходило практически по одному и тому же сценарию: кто-то из участников мероприятия заражал десятки окружавших его людей, те в свою очередь — десятки других, а далее число инфицированных начинало расти в геометрической прогрессии.

Во многих странах мероприятия с большим количеством участников до сих пор запрещены, однако для некоторых клубов или баров это не становится препятствием для проведения вечеринок, участники которых не придерживаются необходимых мер социального дистанцирования.

Люди хотят быть в обществе, видеться с друзьями и родственниками, посещать концерты и спортивные соревнования, некоторые уже сейчас с нетерпением ждут рождественских праздников и Нового года. Мы все хотим вернуться к нормальной жизни. Но с наступлением холодов большинство встреч и мероприятий будут происходить в закрытых помещениях, а это означает, что вероятность локальных вспышек инфекции снова возрастет.

Как стать суперраспространителем вируса?

Суперносители или суперраспространители вируса — так эпидемиологи называют инфицированных, которые могут заразить много людей. Это происходит, например, когда человек не знает, что инфицирован, и переносит COVID-19, вызываемый коронавирусом, бессимптомно. При этом не играют роли ни возраст, ни пол, ни национальность человека.