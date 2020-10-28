В Британии назвали малоэффективными первые вакцины от COVID-19

Вакцины от коронавирусной инфекции первого поколения могут оказаться эффективными не для всех людей, заявила глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем в статье, опубликованной британским медицинским журналом The Lancet.
”Первое поколение вакцин, вероятно, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период”, — пишет Бингэм.
Она отметила, что вакцина от COVID-19 — самая ожидаемая в истории. Глава рабочей группы также заявила, что пока неизвестно, появится ли в Соединенном Королевстве вакцина от коронавируса или нет и призвала не испытывать чрезмерный оптимизм насчет разработки вакцины.
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