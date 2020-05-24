Учёные: подключенные к ИВЛ пожилые пациенты с COVID-19 обычно не выживают

Исследование, опубликованное в журнале ”Ланцет” (Lancet), в целом согласуется с клиническими данными из Китая и Европы и подтверждает, что пожилой возраст является наибольшим фактором риска летального исхода, особенно если он сопровождается основными хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, болезни сердца и ожирение.

Высокий уровень смертности, особенно среди пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, ошеломил Макса О'Доннелла, ведущего автора исследования и пульмонолога медицинского центра Колумбийского университета в Ирвинге.

”Мы понятия не имели, насколько ужасной окажется эта болезнь, — сказал он. — Разумеется, это не обычный грипп”.

В ходе исследования наблюдались 257 критически больных взрослых, что составляло чуть менее четверти пациентов с подтверждённым коронавирусом, поступивших в две больницы на севере Манхэттена в период с 2 марта по 1 апреля. Средний возраст критически больных пациентов составил 62 года, и две трети из них были мужчинами.

Как показало наблюдение, из всех пациентов, находившихся в критическом состоянии, 39% умерли к 28 апреля, 37% остались госпитализированными в больницах Мильштейна и Аллена.

” ”Уровень смертности среди тех, кому больше 70 лет, достигает 70%”

По словам О'Доннелла, в этих двух больницах не было ни одного случая гибели критически больных пациентов в возрасте до 30 лет, и лишь некоторых из них пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. Но более 80% людей старше 80 лет, которые находились на искусственной вентиляции лёгких, не выжили.

Этот факт, настаивает он, должен быть доведён до сведения пожилых пациентов и членов их семей, когда те решают, использовать ли инвазивные процедуры для лечения тяжелой болезни, связанной с COVID-19 — заболеванием, вызванным новым коронавирусом.

”Разумеется, это будет тяжёлый разговор”, — отметил О'Доннелл.

Показатели выписок и смертности среди самых тяжелобольных пациентов в разных больничных учреждениях сильно отличаются. Врачи говорят, что уровень смертности, который в опубликованных исследованиях варьируется от 50 до 97%, вероятно, отражает демографию различных регионов и различные методы лечения в первые дни вспышки, когда врачи практически на ходу писали и переписывали протоколы лечения.