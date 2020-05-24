Учёные: подключенные к ИВЛ пожилые пациенты с COVID-19 обычно не выживают

Согласно обширному исследованию, проведенному в США, большинство пожилых пациентов с подтверждённым COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции лёгких в двух нью-йоркских больницах, скончалось. В исследовании отражена жестокая природа этого нового заболевания и множество способов его воздействия на организм. Об этом сообщает The Washington Post.
Исследование, опубликованное в журнале ”Ланцет” (Lancet), в целом согласуется с клиническими данными из Китая и Европы и подтверждает, что пожилой возраст является наибольшим фактором риска летального исхода, особенно если он сопровождается основными хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет, болезни сердца и ожирение.
Высокий уровень смертности, особенно среди пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, ошеломил Макса О'Доннелла, ведущего автора исследования и пульмонолога медицинского центра Колумбийского университета в Ирвинге.
”Мы понятия не имели, насколько ужасной окажется эта болезнь, — сказал он. — Разумеется, это не обычный грипп”.
В ходе исследования наблюдались 257 критически больных взрослых, что составляло чуть менее четверти пациентов с подтверждённым коронавирусом, поступивших в две больницы на севере Манхэттена в период с 2 марта по 1 апреля. Средний возраст критически больных пациентов составил 62 года, и две трети из них были мужчинами.
Как показало наблюдение, из всех пациентов, находившихся в критическом состоянии, 39% умерли к 28 апреля, 37% остались госпитализированными в больницах Мильштейна и Аллена.
””Уровень смертности среди тех, кому больше 70 лет, достигает 70%”
По словам О'Доннелла, в этих двух больницах не было ни одного случая гибели критически больных пациентов в возрасте до 30 лет, и лишь некоторых из них пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. Но более 80% людей старше 80 лет, которые находились на искусственной вентиляции лёгких, не выжили.
Этот факт, настаивает он, должен быть доведён до сведения пожилых пациентов и членов их семей, когда те решают, использовать ли инвазивные процедуры для лечения тяжелой болезни, связанной с COVID-19 — заболеванием, вызванным новым коронавирусом.
”Разумеется, это будет тяжёлый разговор”, — отметил О'Доннелл.
Показатели выписок и смертности среди самых тяжелобольных пациентов в разных больничных учреждениях сильно отличаются. Врачи говорят, что уровень смертности, который в опубликованных исследованиях варьируется от 50 до 97%, вероятно, отражает демографию различных регионов и различные методы лечения в первые дни вспышки, когда врачи практически на ходу писали и переписывали протоколы лечения.
Например, по начальным данным Northwell Health, крупнейшей системы здравоохранения штата Нью-Йорк, вырисовывалась довольная мрачная картина шансов на выживание для пациентов, нуждавшихся в искусственной вентиляции лёгких. В статье, опубликованной 22 апреля, врачи сообщали, что из 1281 критически больных пациентов только 3,3% были выписаны, а 24,5% умерли. Остальные остались в больнице.
”Уровень смертности [для пациентов на аппаратах ИВЛ] среди тех, кому больше 70 лет, достигает 70%”, — сказал во вторник заместитель главного врача Northwell Health Томас МакГинн, отметив, что новая статья в журнале ”Ланцет” вполне соответствует тому, о чём его организация отчиталась в прошлом месяце. ”Если вашей маме 85 лет, и она не здорова, то до того, как врачи подключат её к аппарату ИВЛ, вы должны узнать, какова будет для неё вероятность остаться в живых”.
Но, согласно ещё не проверенным данным системы здравоохранения Emory в Атланте, 40% из 217 тяжелобольных пациентов были выписаны, умерли 29,7%. Крэйг М. Куперсмит, врач отделения интенсивной терапии в Emory, сказал, что, по его мнению, цифры показывают, что ”пребывание на аппарате ИВЛ однозначно не является смертным приговором”.
Новая статья в ”Ланцете” в подробностях рассказывает о том, как пациенты пережили катастрофические март и апрель — месяцы, когда больницы в Нью-Йорке столкнулись с наибольшим всплеском заболеваемости COVID-19.
В ходе лабораторных исследований образцов крови пациентов была подтверждена связь между угрозой жизни людей и маркерами воспаления и коагуляции. В течение последних месяцев врачи сообщали, что у некоторых заболевших COVID-19 были обнаружены тромбы, иногда являющиеся причиной инсультов или остановки дыхания.
Внушительная часть нового исследования посвящена формам ожирения: среди госпитализированных критически больных пациентов в возрасте до 50 лет страдал ожирением 71%.
”В Италии во многих домохозяйствах живут представители нескольких поколений, это способствует повышению смертности.
Пока не ясно, как именно ожирение влияет на заболевание, но в докладе журнала ”Ланцет” отмечается, что тяжёлая форма ожирения — с индексом массы тела (ИМТ) более 40, — по-видимому, не повышает риск смерти, если сравнивать крупных пациентов с другими критически больными. Авторы доклада говорят, что, чтобы понять, приводит ли ожирение к большей подверженности коронавирусной инфекции или к тяжёлой болезни, вызываемой COVID-19, которая приводит к госпитализации, необходимы дальнейшие исследования.
Несколько других научных работ называют ожирение одним из главных факторов риска для заражения тяжелой формой COVID-19, особенно среди пациентов моложе 60 лет. Согласно одному исследованию, опубликованному в журнале ”Клинические инфекционные заболевания” (Clinical Infectious Diseases) в начале апреля, пациенты с ИМТ более 30 почти в два раза чаще попадали в больницу с COVID-19, а если их индекс массы тела был выше 35, вероятность умереть у них была в три раза выше, чем у людей со здоровым ИМТ.
Дженнифер Л. Лайтер, эпидемиолог больницы Нью-Йоркского Лангонского университета, являвшаяся ведущим автором исследования по клиническим инфекционным заболеваниям, считает, что у разных регионов мира есть разные уязвимые для коронавируса места. В Китае, по её словам, это загрязнение окружающей среды и курение. В Италии — большое количество пожилого населения и тот факт, что во многих домохозяйствах живут представители нескольких поколений, тоже способствует повышению смертности.
”А в Соединённых Штатах это ожирение. Если говорить о вирусе, то это наша ахиллесова пята”, — отметила Лайтер.
Она рассказала, что ряд теорий объясняет, почему ожирение может усиливать влияние коронавируса. Это может быть связано с тем, что у людей, страдающих ожирением, чаще бывает нарушена работа лёгких, возникают и другие проблемы со здоровьем, которые делают этих людей более уязвимыми для вируса. Они могут быть и более подвержены воспалительным процессам. Возможно также, что вирус прикрепляется к так называемым рецепторам АПФ (ангиотензинпревращающих ферментов), которые хорошо экспрессируются в жировых клетках. ”Так что, возможно, у вируса появляется больше возможностей для атаки”, — предположила Лайтер.
Доклад ”Ланцета” обращает внимание на большое количество осложнений, не связанных с дыхательной системой. В частности, это нарушение функционирования почек, которое наблюдается почти у трети пациентов с COVID-19 и тем самым является чётким сигналом о том, что новый коронавирус отличается от гриппа тем, что поражает разные органы.
В исследовании ”Ланцета” говорится и о больницах, находящихся в преимущественно латиноамериканских и афроамериканских кварталах. 62% критически больных пациентов были латиноамериканцами. О'Доннелл отметил одну расовую и этническую тенденцию: белые пациенты обращались в больницу в среднем в течение трёх дней после появления симптомов, в то время как латиноамериканцы — в среднем через пять дней, а афроамериканцы — спустя семь дней.
”Частично это может свидетельствовать и о доступе к медицинскому обслуживанию”, — прокомментировал О'Доннелл. Когда человек откладывает посещение больницы, то, по словам исследователя, он скорее всего серьёзно заболеет.
Харлан Крумхольц, профессор медицины из Йельской медицинской школы отметил, что исследование, опубликованное в журнале ”Ланцет”, ”даёт представление о разрушительной природе” COVID-19 и ”оно должно заставить задуматься любого, кто отрицает, что SARS-CoV-2 является серьёзной угрозой здоровью”.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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