Ученые заявили о риске передачи COVID-19 через вентиляцию

Специалисты пришли к выводу, что, несмотря на то что был изучен конкретный случай, он доказывает существование подобного риска. По мнению экспертов, сейчас угрозу недооценивают.

”Во время пандемии большему количеству людей, возможно, приходится оставаться в помещении, чтобы избежать межличностных контактов. Однако некоторые могут подвергнуться вирусной инфекции при вдыхании из-за ненадлежащей системы вентиляции”, — говорится в исследовании.

Среди жителей многоквартирного дома, упомянутого в работе, первой заболела в конце августа семья на шестом этаже. На следующий день коронавирус выявили у ребенка с пятого этажа, позже — у женщины с четвертого. В итоге COVID-19 заболели десять человек, зараженных также нашли на десятом, 11-м и втором этажах. Все пациенты сообщили, что не знакомы друг с другом и никогда не поддерживали близкие контакты.

Как указано в исследовании, это дом старой постройки. Через все здание идет шахта естественной вентиляции, отверстия которой расположены в ванных комнатах квартир. Ученые предположили, что первый заразивший распространил частички вируса именно в своей ванне, например, покашляв. Они соединились с паром и проникли в воздуховод.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что коронавирус, как и любые респираторные вирусы не может выжить в системе вентиляции или в кондиционерах, поэтому заразиться через них нельзя.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что возбудитель может распространяться по воздуху в радиусе трех метров и «заклеивать вентиляцию» смысла нет. Этот же эксперт позже допустил, что коронавирусом все же можно заразиться в своей квартире через вентиляционные системы. Однако Викулов пояснил, что это маловероятно.

Минздрав РФ рекомендовал не использовать кондиционеры в зонах высокого риска распространения COVID-19. Кроме того, ведомство предупредило, что воздухоочистители, в том числе с ультрафиолетовым излучателем, плохо препятствуют вирусу. Лучше всего применять эффективную механическую вентиляцию или постоянно проветривать помещение.