02.10.2020, 14:52

Ученые выявили способность коронавируса становиться заразнее


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

Белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 трансформируются в десять различных форм, чтобы легче проникать в организм, говорится в исследовании, опубликованном Fox News, пишет Новости Mail.ru.

Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.

”Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения”, — говорится в исследовании.

В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.

Как полагают ученые, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.

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Исследователи подчеркивают, что эта работа поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.

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