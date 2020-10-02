Ученые выявили способность коронавируса становиться заразнее

Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика в Великобритании провела лабораторный эксперимент и определила, что шипы вируса претерпевают изменения и становятся более цепкими.

”Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения”, — говорится в исследовании.

В лабораторных условиях белковые шипы вируса проходили трансформацию очень быстро — всего за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему понадобится больше времени.

Как полагают ученые, новый тип коронавируса претерпевает такие метаморфозы, чтобы защитить себя от распознавания антителами.

Исследователи подчеркивают, что эта работа поможет понять, почему вирус так заразен и как с ним бороться.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число умерших от коронавируса в мире превысило миллион человек, количество подтвержденных случаев COVID-19 составляет почти 34 миллиона.