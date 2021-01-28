Ученые выявили повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание

В рамках исследования ученые изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с 3 марта по 31 мая 2020 года, среди которых 7 348 человек заразились COVID-19.
Из числа пациентов с коронавирусом выделили людей с заболеванием психики (999 человек) и разделили их на три группы — с шизофренией (75 человек), аффективным расстройством (564 человека) и тревожным расстройством (360 человек). Исходы их заболевания сравнили с другими больными коронавирусом, у которых не было психических расстройств.
Ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, у людей с аффективными расстройствами — в 1,1 раза. Связи между тревожными расстройствами и смертью от коронавируса исследователи не обнаружили.
”По сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту”, — отмечается в исследовании.
Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов, заболевших COVID-19, может быть ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в результате заболевания.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
В Турции убили Лоту Гули
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая