Ученые выявили повышающее риск смерти от COVID-19 заболевание

В рамках исследования ученые изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с 3 марта по 31 мая 2020 года, среди которых 7 348 человек заразились COVID-19.

Из числа пациентов с коронавирусом выделили людей с заболеванием психики (999 человек) и разделили их на три группы — с шизофренией (75 человек), аффективным расстройством (564 человека) и тревожным расстройством (360 человек). Исходы их заболевания сравнили с другими больными коронавирусом, у которых не было психических расстройств.

Ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше, у людей с аффективными расстройствами — в 1,1 раза. Связи между тревожными расстройствами и смертью от коронавируса исследователи не обнаружили.

”По сравнению с другими факторами риска диагноз шизофрении уступает только возрасту”, — отмечается в исследовании.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что измерение уровня митохондриальной ДНК в крови пациентов, заболевших COVID-19, может быть ранним индикатором для определения тяжелых последствий и смерти в результате заболевания.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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