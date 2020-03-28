Ученые выяснили, возможно ли заразиться коронавирусом через воду

Ученые не могут быстро выяснить, как себя ведет новый вирус в окружающей среде, однако зачастую все зависит от того, ”обернут” ли он в слои липидов или же ”голый”. Если вирус ”одет”, то это помогает ему не сталкиваться с иммунной системой хозяина, а ”голые” вирусы могут легко распространяться в воде.
Ученые провели исследование и выяснили, что фильтры для очистки воды и различные барьеры справляются с задачей избавления воды от вирусов, сходных с SARS-CoV-2. В связи с этим, предполагается, что вода не может быть основным путем передачи коронавируса.
”Однако человек потенциально может подвергнуться воздействию при взаимодействии с водой, загрязненной необработанными фекалиями”, — цитирует ученых журнал.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Немецкие медики назвали средний возраст погибших от коронавируса
Звезды высказались об «обнулении» президентского срока в РФ
Комаровский назвал лекарства, которые должны быть у каждого
Великие открытия, подаренные миру во время эпидемий