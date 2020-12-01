Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг

Результаты исследования немецких ученых показывают, что вирус SARS-CoV-2 проникает в мозг через нервные клетки в обонятельной слизистой оболочке. Статья опубликована в журнале Nature Neuroscience.
Сейчас признано, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.
Немецкие ученые решили исследовать механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и как на это реагирует иммунная система.
Биологи из университетской клиники "Шарите" в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в клиниках Шарите и Университетского медицинского центра Геттингена.
Используя новейшие технологии, исследователи проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и "спайковый белок" вируса SARS-CoV-2.
Авторы обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток.
"Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг", — приводятся в пресс-релизе клиники "Шарите" слова руководителя исследования профессора Фрэнка Хеппнера (Frank Heppner).
На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.
"Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавляет еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку вирус также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".
Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 — далеко не единственный вирус, способный попасть в мозг таким путем.
"Другие примеры включают вирус простого герпеса и вирус бешенства", — говорит доктор Радбрух.
"На наш взгляд, присутствие SARS-CoV-2 в нервных клетках обонятельной слизистой оболочки хорошо объясняет неврологические симптомы, обнаруживаемые у пациентов с COVID-19, такие как потеря обоняния или вкуса, — продолжает профессор Хеппнер. — Мы также обнаружили SARS-CoV-2 в областях мозга, которые контролируют жизненно важные функции, такие как дыхание. Нельзя исключать, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 присутствие вируса в этих областях мозга усугубляет проблемы с дыханием, вызванные инфекцией легких. Подобные проблемы могут возникнуть и в отношении сердечно-сосудистой функции".
Авторы подчеркивают, что все пациенты, участвовавшие в этом исследовании, перенесли COVID-19 в тяжелой форме, поэтому полученные результаты нельзя распространять без дополнительной проверки на всех больных коронавирусной инфекцией.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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