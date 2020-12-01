Ученые выяснили, как коронавирус проникает в мозг

Сейчас признано, что COVID-19 — это не чисто респираторное заболевание. Помимо поражения легких, SARS-CoV-2 влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. Каждый третий пациент с COVID-19 сообщает о неврологических симптомах, таких как потеря или изменение обоняния и вкуса, головные боли, усталость, головокружение и тошнота. У некоторых пациентов коронавирусная инфекция сопровождается инсультом или другими серьезными заболеваниями, причина которых — проникновение вируса в мозг.

Немецкие ученые решили исследовать механизмы, с помощью которых новый коронавирус может достигать мозга, и как на это реагирует иммунная система.

Биологи из университетской клиники "Шарите" в Берлине вместе со специалистами в области невропатологии, патологии, судебной медицины, вирусологии и клинической медицины изучили образцы тканей 33 пациентов, умерших от COVID-19 в клиниках Шарите и Университетского медицинского центра Геттингена.

Используя новейшие технологии, исследователи проанализировали образцы, взятые из четырех различных областей мозга. Все ткани протестировали на генетический материал и "спайковый белок" вируса SARS-CoV-2.

Авторы обнаружили доказательства присутствия вируса в нейроанатомических структурах, соединяющих глаза, рот и нос со стволом мозга, и впервые получили с помощью электронного микроскопа изображения коронавируса, проникающего внутрь обонятельной слизистой оболочки. Здесь исследователи зафиксировали максимальную вирусную нагрузку — как внутри нервных клеток, так и в отростках, исходящих от ближайших эпителиальных клеток.

"Эти данные подтверждают гипотезу о том, что SARS-CoV-2 использует обонятельную слизистую оболочку в качестве входа в мозг", — приводятся в пресс-релизе клиники "Шарите" слова руководителя исследования профессора Фрэнка Хеппнера (Frank Heppner).

На этот путь проникновения, по мнению ученых, указывает и анатомическая близость клеток слизистой оболочки, кровеносных сосудов и нервных клеток в этой области.

"Попадая внутрь обонятельной слизистой оболочки, вирус использует нейроанатомические связи, такие как обонятельный нерв. Наши данные показывают, что вирус перемещается от нервной клетки к нервной клетке, чтобы достичь мозга", — добавляет еще один автор статьи доктор Хелена Радбрух (Helena Radbruch) из отделения невропатологии клиники "Шарите". — Однако еще предстоит до конца выяснить, каким образом вирус распространяется от нервных клеток. Вполне вероятно, что вирус также переносится через кровеносные сосуды, поскольку вирус также был обнаружен в стенках кровеносных сосудов головного мозга".

Исследователи отмечают, что SARS-CoV-2 — далеко не единственный вирус, способный попасть в мозг таким путем.