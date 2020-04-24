Ученые выяснили, что COVID-19 быстро погибает на солнце

Исследователи из американского Национального центра анализа и противодействия биологической защите (NBACC) установили, что период полураспада частиц коронавируса COVID-19 при 21 - 24 градусах тепла и высокой влажности может составлять две минуты.
Результаты исследования презентовал советник министерства внутренней безопасности по вопросам науки и технологий Билл Брайант в ходе брифинга в Белом доме.
Он пояснил, что ученые определили, при каких температурах сокращается длительность “функционирования” частиц SARS-CoV-2 на поверхности.
В качестве частицы исследовали вирус в капле слюны, а в качестве поверхности – нержавеющую сталь и дверную ручку.
Ученые установили, что излучение, испускаемое ультрафиолетом, повреждает гены вируса и ограничивает его способность к размножению, пишет bykvu.com.
В теплое время года период полураспада значительно сокращается. Так, при прямом солнечном свете и высокой влажности (80%) COVID-19 живет на поверхностях – до 2 минут, а без воздействия солнечного света – до 6 часов. Если же частица остается в воздухе при влажности 20%, то погибает за полторы минуты. Такие выводы были сделаны на основе исследования вирусной частицы, которая оказалась на поверхности в капле слюны человека.
Ученые установили, что скорость полураспада вируса зависит также и от уровня влажности. То есть при высокой температуре, но разном уровне влажности, коронавирус будет “жить” разное количество времени.
“Период полураспада вируса в капельке слюны на поверхности при температуре 21-23 градуса по Цельсию, влажности 20% и при отсутствии солнца составит 18 часов, а в тех же условиях, но при влажности 80% – 6 часов. При температуре в 35 градусов по Цельсию и влажности 80% полураспад ускорится до 1 часа, а при температуре 21-23 градуса, влажности 80% и в летнее время – до 2 минут”, – заявил советник министра.
Результаты исследования и их эффективность еще предстоит доказать. Они не доказывают, что летом количество больных COVID-19 уменьшится. Но, как отметил Брайант, именно теплая погода в летнее время создаст среду, в которой “передача вируса будет минимизирована”.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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