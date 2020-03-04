Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей

Согласно зафиксированным до 11 февраля данным по заражению вирусом в КНР, наименее всего заражению были подвержены дети и подростки. Установлено, что на долю новорожденных, детей, подростков и молодых людей до 19 лет приходится только по 1% случаев заболевания.

По мнению российских вирусологов, коронавирус щадит молодое население планеты, однако нет подтвержденных сведений о безвредности вируса для детей. По словам главы Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведуновой, дети практически не инфицируется из-за особенностей иммунной системы. Люди пожилого возраста, которые составляют основную группу риска, имеют ослабленное здоровье и хронические заболевания, поэтому сильнее подвержены заражению.

”Все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей”, — подчеркнула она.