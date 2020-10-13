Ученые ТУ приглашают принять участие в исследовании тестирования рака шейки матки в домашних условиях

Целью исследования является улучшение профилактики рака шейки матки в Эстонии. В исследование будут приглашены 4000 женщин в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в Харьюмаа, Тартумаа или Ида-Вирумаа, которые смогут сделать ВПЧ-тест в домашних условиях.

По словам профессора эпидемиологии и главы исследования Аннели Уускюла, самым большим фактором риска образования рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ) и его длительное пребывание. ”В основном развитие рака шейки матки начиная с заражения ВПЧ занимает 10-25 лет. Это означает, что регулярный контроль помогает предотвратить развитие рака”, — сказала она.

Участие в программе профилактики рака шейки матки — это лучший и надёжный способ предотвратить развитие рака. В разных странах для исследования используют несколько тестов: ПАП-тест, ВПЧ-тест и иногда оба теста вместе.

На данный момент развитие рака шейки матки оценивается ПАП-тестом — это мазок на цитологию, который берется при осмотре женщины гинекологом. Рак шейки матки не возникает без вируса, поэтому во многих европейских странах используют ВПЧ-тест, который исследует слизистую влагалища на наличие вируса.

По словам Уускюла, новшество ВПЧ-теста состоит в том, что забор пробы для анализа производит сама женщина. ”ВПЧ-тест очень распространён в других странах мира, забор пробы очень безопасный и лёгкий”, — признала она.

Именно поэтому исследователи приглашают женщин принять участие, чтобы изучить, насколько этот способ тестирования подходит женщинам Эстонии и поможет ли это сделать программу профилактики рака более эффективной.

”Международные исследования показали, что возможность домашнего теста повышает число участниц. Надеемся увидеть такие же результаты и в нашем исследовании”, — заявила Уускюла.

Материалы исследования по почте

В исследование будет включена случайная выборка из 4000 женщин — генных доноров в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в Харьюмаа, Тартумаа или Ида-Вирумаа.

В рамках исследования женщинам будет отправлено по электронной почте или почте информирующее письмо и позже комплект для забора пробы и короткий вопросник.