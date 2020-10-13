13.10.2020, 14:50

Ученые ТУ приглашают принять участие в исследовании тестирования рака шейки матки в домашних условиях

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Rinnavähi ennetuskampaania "Roosa ruulib"
Foto on illustratiivne.Foto: Jaanus Lensment

В Эстонии рак шейки матки второй по распространённости рак среди женщин, в год рак диагностируется примерно у 160 женщин. Болезнь возможно предотвратить путём регулярных проверок.

Целью исследования является улучшение профилактики рака шейки матки в Эстонии. В исследование будут приглашены 4000 женщин в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в Харьюмаа, Тартумаа или Ида-Вирумаа, которые смогут сделать ВПЧ-тест в домашних условиях.

По словам профессора эпидемиологии и главы исследования Аннели Уускюла, самым большим фактором риска образования рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ) и его длительное пребывание. ”В основном развитие рака шейки матки начиная с заражения ВПЧ занимает 10-25 лет. Это означает, что регулярный контроль помогает предотвратить развитие рака”, — сказала она.

Участие в программе профилактики рака шейки матки — это лучший и надёжный способ предотвратить развитие рака. В разных странах для исследования используют несколько тестов: ПАП-тест, ВПЧ-тест и иногда оба теста вместе.

На данный момент развитие рака шейки матки оценивается ПАП-тестом — это мазок на цитологию, который берется при осмотре женщины гинекологом. Рак шейки матки не возникает без вируса, поэтому во многих европейских странах используют ВПЧ-тест, который исследует слизистую влагалища на наличие вируса.

По словам Уускюла, новшество ВПЧ-теста состоит в том, что забор пробы для анализа производит сама женщина. ”ВПЧ-тест очень распространён в других странах мира, забор пробы очень безопасный и лёгкий”, — признала она.

Именно поэтому исследователи приглашают женщин принять участие, чтобы изучить, насколько этот способ тестирования подходит женщинам Эстонии и поможет ли это сделать программу профилактики рака более эффективной.

”Международные исследования показали, что возможность домашнего теста повышает число участниц. Надеемся увидеть такие же результаты и в нашем исследовании”, — заявила Уускюла.

Материалы исследования по почте

В исследование будет включена случайная выборка из 4000 женщин — генных доноров в возрасте от 30 до 60 лет, проживающих в Харьюмаа, Тартумаа или Ида-Вирумаа.

В рамках исследования женщинам будет отправлено по электронной почте или почте информирующее письмо и позже комплект для забора пробы и короткий вопросник.

Пробу из влагалища нужно будет отправить исследователям, а вопросник и форму согласия возможно будет вернуть и по электронной почте. При желании женщина сможет получить ответ анализа на ВПЧ и обратную связь.

”Мы будем искренне благодарны, если попавшие в исследование женщины найдут время для заполнения вопросника и забора пробы. Те, кто решат участвовать в исследовании, внесут достойный вклад в развитие науки и программы профилактики рака шейки матки в Эстонии”, — подчеркнула она.

Исследование Тартуского университета не заменяет государственную программу профилактики рака шейки матки.

”Профилактика рака шейки матки в Эстонии — умные и персональные решения” — это исследование, проводимое Институтом семейной медицины и общественного здравоохранения и Эстонским генным фондом Тартуского университета с 2019 по 2023 год.

В рамках исследования у женщин Эстонии будет собрана разная, актуальная и достоверная информация о факторах защиты и факторах риска развития рака шейки матки.

Эти знания и информация важны для организации более оптимальной программы по тестированию на рак шейки матки в Эстонии.

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