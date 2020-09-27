Ученые рассказали о "большой хитрости" коронавируса

Международная группа исследователей полагает, что протекание COVID-19 в тяжелой форме может, в частности, быть обусловлено особенностями работы иммунной системы. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg. Одной из причин возникновения серьезных осложнений у инфицированных коронавирусом может быть недостаточное выделение в организме белка интерферона.

"Похоже, что с этим вирусом есть одна большая хитрость", — приводит агентство слова американского вирусолога из исследовательского центра в городе Сан-Диего (штат Калифорния) Шейна Кротти. По его словам, "эта хитрость состоит в избежании в течение продолжительного времени врожденного иммунного ответа", в том числе связанного с выделением интерферона.

Согласно оценкам агентства, выводы исследователей могут быть учтены при разработке медицинских препаратов, которые могли бы воздействовать на иммунную систему для помощи зараженным коронавирусом.

Генетик из Университета имени святого Радбода в Неймегене (Нидерланды) Александр Хойшен также отметил важность раннего иммунного ответа у инфицированных. Исследователи полагают, что ослабленная реакция может наблюдаться, в частности, у пожилых мужчин, имеющих проблемы со здоровьем. О данных исследования рассказывается также в двух статьях, опубликованных ранее на этой неделе в журнале Science.

В публикации отмечается, что слишком выраженный иммунный ответ также может быть связан с возникновением осложнений у зараженных. "Это очень интересное заболевание, поскольку слишком слабый иммунитет — это нехорошо", — приводятся в материале высказывания директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на состоявшемся ранее в этом месяце интернет-семинаре. "Слишком сильный иммунитет — это очень, очень плохо", — добавил он.

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