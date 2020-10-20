Ученые: простая мера уменьшает риск заражения коронавирусом на 40%
Американские ученые определили, что открытые окна и кондиционеры уменьшают риск заражения коронавирусом на 40%. Результаты исследования опубликовал журнал Physics of Fluids.
Американские ученые определили, что открытые окна и кондиционеры уменьшают риск заражения коронавирусом на 40%. Результаты исследования опубликовал журнал Physics of Fluids.
”Около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон покидает комнату при открытии окна. В свою очередь, кондиционеры позволяют удалить до половины всех частиц, выделяемых в воздух при разговоре или дыхании”, — приводятся слова Халида Талаата, физика из университета штата Нью-Мексико в Альбукерке (США).
В то же время специалисты подчеркнули, что открытые окна и кондиционеры не могут в полной мере защитить от коронавируса, потому что остальные частицы оседают на поверхностях.
Ученые порекомендовали чаще мыть руки и использовать антисептики.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.
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