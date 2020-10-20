Ученые: простая мера уменьшает риск заражения коронавирусом на 40%

”Около 70% выдыхаемых капель влаги размером с микрон покидает комнату при открытии окна. В свою очередь, кондиционеры позволяют удалить до половины всех частиц, выделяемых в воздух при разговоре или дыхании”, — приводятся слова Халида Талаата, физика из университета штата Нью-Мексико в Альбукерке (США).

В то же время специалисты подчеркнули, что открытые окна и кондиционеры не могут в полной мере защитить от коронавируса, потому что остальные частицы оседают на поверхностях.

Ученые порекомендовали чаще мыть руки и использовать антисептики.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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