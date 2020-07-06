Ученые потребовали от ВОЗ пересмотреть рекомендации по COVID-19

Более 230 ученых подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом. Они заявляют, что, вопреки мнению ВОЗ, вирус может надолго задерживаться в воздухе, что создает дополнительную опасность для людей. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Под письмом подписалось 239 ученых из 32 стран. Они полагают, что вирус может перемещаться в виде гораздо более мелких частиц, чем было принято думать раньше, что позволяет ему дольше находиться в воздухе и проникать в организм при дыхании.

Однако ВОЗ утверждает, что вирус, попадая в воздух, сразу оседает на горизонтальных поверхностях, так как переносится в достаточно больших и тяжелых каплях, пишет газета. В период пандемии организация акцентировала внимание на мытье рук как основном способе профилактики заболевания, тогда как имеется ограниченное количество доказательств того, что вирус передается через поверхности, отмечает NYT.

Технический руководитель ВОЗ по борьбе с инфекцией Бенедетта Аллегранзи сообщила, что доказательства распространения вируса по воздуху неубедительны.

”Особенно в последние пару месяцев мы неоднократно заявляли, что считаем передачу по воздуху возможной, но не подкрепленной твердыми или даже ясными доказательствами. На эту тему все еще ведутся дебаты”, — цитирует NYT Аллегранзи.

Издание отмечает, что если идея о передаче вируса по воздуху будет принята, это может потребовать изменения мер предосторожности, вводимых из-за вируса. Людям необходимо будет носить маски в помещениях, а врачи должны будут использовать маски с самым сильным фильтром, не пропускающим даже малейшие частицы. В помещении необходимо будет уменьшить циркуляцию воздуха и поставить более мощные фильтры, а также использовать ультрафиолет.

На сайте ВОЗ опубликованы основные меры предосторожности для населения, которые организация считает необходимыми для защиты от коронавируса. Среди них: