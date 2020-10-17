17.10.2020, 12:30

Ученые определили наименее подверженную риску заражения COVID-19 группу людей


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
KoroonaproovidFoto: Andres Putting

Ученые провели несколько исследований и определили, что наименее всего подвержены риску заражения коронавирусом люди с группой крови AB0 (первая группа). Результаты исследования публикует MedicalXpress.

Специалисты из Дании сравнили данные более 473 тыс. человек, которые тестировали на коронавирус. Выяснилось, что среди поучивших положительный результат теста было меньше всего людей с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). По мнению ученых, это говорит о том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Второе исследование проводилось среди 95 тяжело больных и госпитализированных с COVID-19 в Канаде. Наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений. Также было обнаружено, что, хотя люди с группами крови A и AB в целом не пребывали в больнице дольше, чем люди с типами O или B, в среднем они находились в отделении интенсивной терапии дольше, что может указывать на более серьезное течение коронавируса.

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