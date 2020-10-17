Ученые определили наименее подверженную риску заражения COVID-19 группу людей

Специалисты из Дании сравнили данные более 473 тыс. человек, которые тестировали на коронавирус. Выяснилось, что среди поучивших положительный результат теста было меньше всего людей с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). По мнению ученых, это говорит о том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.
Второе исследование проводилось среди 95 тяжело больных и госпитализированных с COVID-19 в Канаде. Наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений. Также было обнаружено, что, хотя люди с группами крови A и AB в целом не пребывали в больнице дольше, чем люди с типами O или B, в среднем они находились в отделении интенсивной терапии дольше, что может указывать на более серьезное течение коронавируса.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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