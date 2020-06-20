Ученые: носите маски, если хотите предотвратить вторую волну COVID-19

Исследование-моделирование, которое подготовили университеты Кембриджа и Гринвича, показывает, что карантин сам по себе не может стать достаточным препятствием для повторного всплеска COVID-19.

Учёные отмечают, что использование даже самодельных масок, имеющих минимальную эффективность, может невероятно снизить скорость распространения вируса, если их будет носить большинство людей, вне зависимости от того, есть у них симптомы или нет.

Ведущий автор исследования, доктор Ричард Статт, представитель группы учёных Кембриджского института растениеведения, обычно занимающихся моделированием распространения болезней сельскохозяйственных культур, сказал, что проведённый анализ подчёркивает необходимость введения немедленного и общемирового требования носить маски в общественных местах.

”Если повсеместное использование масок совместить с социальным дистанцированием и некоторыми мерами изоляции, то сдержать пандемию и восстановить функционирование экономики получится гораздо раньше, чем будет найдена работающая вакцина”, — отметил он.

Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём от заражённых людей в основном во время разговора, кашля или чихания. В своём исследовании учёные проследили связь динамики распространения вируса среди отдельных больных с моделями национального уровня. Это было сделано для того, чтобы рассмотреть сценарии использования масок в различные периоды карантина.

Моделирование включало различные способы заражения вирусом: через прикосновения к поверхностям и посредством передачи воздушно-капельным путём. Исследователи также учитывали и отрицательные стороны использования масок, такие как, например, участившиеся прикосновения к лицу.

Показатель распространения или число R — то есть количество людей, которым вирус может быть передан заражёнными, — должен оставаться на уровне ниже 1.0, чтобы пандемия начала постепенно сходить на нет. По словам экспертов, этот показатель в Великобритании сейчас находится на уровне 0.7-0.9.

В исследовании, опубликованном в ”Трудах Королевского общества”, говорится, что когда люди, находясь в общественных местах, используют маски, это в два раза эффективнее снижает число R, чем когда маски начинают носить только после появления симптомов.

Все смоделированные сценарии показали, что повседневное использование масок половиной или большей частью населения страны сократило распространение COVID-19 и сохранило уровень числа R ниже 1.0. Также это предотвратило появление последующих волн заболевания и позволило использовать менее жёсткие меры карантина. И чем большее количество людей носило маски, тем серьёзнее сдерживалось распространение вируса.

Исследование доказало, что использование масок абсолютно всем населением в сочетании с грамотно применёнными мерами изоляции остановило пандемию минимум на 18 месяцев, предположительно необходимых для поиска вакцины.