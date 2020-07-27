Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти при COVID-19

К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета. Их исследование опубликовано в журнале MedicalXpress.

Как установили эксперты, диабет занимает второе место среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19. На первом месте находятся сердечно-сосудистые заболевания.

По словам профессора университета Пракаша Дидваньи, у пациентов с диабетом снижается иммунная защитная функция организма. Он рекомендовал диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Помимо прочего, таким пациентам следует вести более активный образ жизни и хорошо спать.

В свою очередь, доктор Джошуа Джозеф из отдела эндокринологии, диабета и метаболизма Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе рекомендовал больным с повышенным уровнем сахара в крови находиться в постоянном контакте с лечащими врачами и социальными работниками.

Джозеф счел необходимым, чтобы врачи контролировали возможное возникновение гипогликемии, которая не менее опасна, чем повышение глюкозы в крови.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!