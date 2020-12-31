31.12.2020, 07:00

Ученые назвали вероятность заражения COVID-19 через поверхности очень низкой


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Ученые назвали вероятность заражения COVID-19 через поверхности очень низкой
Фото автора Matilda Wormwood: Pexels

Риск заразиться COVID-19, прикоснувшись к поверхностям, на которые осели частицы вируса, очень низкий. Такое мнение высказал микробиолог из Ратгерского университета (США) Эмануэль Голдмен, передает NPR. Специалист пояснил это тем, что коронавирус быстро разлагается в окружающей среде, сообщает Obozrevatel.

На поверхностях в итоге можно обнаружить РНК COVID-19, которую Голдмен назвал похожей на "труп вируса". То есть такой коронавирус зачастую не сможет активно размножаться в организме человека.

"В больницах тестировали поверхности вблизи пациентов с COVID-19 и не идентифицировали заразных вирусов", — утверждает Голдмен.

Специалист по респираторным заболеваниям в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл разделяет эту позицию. Он сказал, что данные, подтверждающие необходимость дезинфекции поверхностей для предотвращения COVID-19, отсутствуют.

"Когда вы видите, как люди проводят дезинфекцию улиц, тротуаров, стен и метро — ​​я просто не знаю никаких данных, подтверждающих, что мы заражаемся от вирусов, которые прыгают с тротуаров", — пошутил Феннелл.

Вместо активной очистки поверхностей эксперты советуют уделять больше внимания очистке воздуха, проветривая помещения. Также они призывают правильно носить маски и мыть руки с мылом или дезинфицировать их.

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