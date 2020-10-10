Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Специалисты считают, что боли в мышцах, утомляемость и волдыри на ногах могут указывать на то, что человек заразился COVID-19. Эти симптомы проявляются по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма.
Еще несколько симптомов могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в материалах, переданных британскими учеными в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая, в свою очередь, представила результаты правительству.
По словам ученых, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Они отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.
Несмотря на то что эти симптомы служат очевидными индикаторами коронавирусного заболевания, они не будут добавлены к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет Daily Mail.
Пока, как отмечает издание, три официально признанных симптома COVID-19 — это температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.
В июле журнал JAMA Dermatology опубликовал исследование испанских ученых, в котором утверждалось, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть энантема в ротовой полости (сильная сыпь на слизистой оболочке). В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% (шести) из них обнаружились высыпания в полости рта. При этом энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции, отмечают авторы исследования. В свою очередь, медики заявили, что сыпь появилась именно из-за наличия коронавирусной инфекции, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями.
В начале октября американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который ранее выявляли у детей, переболевших коронавирусом, теперь обнаружили и у взрослых. По данным центра, синдром возникал как тяжелое осложнение COVID-19 у детей и подростков. У заболевших начинались проблемы с желудочно-кишечным трактом и с сердечно-сосудистой системой. Американские медики сообщили, что обнаружили 16 случаев MIS-A у пациентов в США и Британии в возрасте от 21 по 50 лет. Из них десять попали в реанимацию, еще двое умерли. Все зараженные жаловались на аритмию, у 12 человек она сопровождалась повышением температуры. При этом симптомы респираторного заболевания проявились только у половины больных.
По словам специалистов, пока не удалось выяснить, считается ли синдром частью COVID-19 или относится к постинфекционному периоду. Однако отмечается, что между симптомами коронавируса и проявлениями MIS-A проходит от двух до пяти недель.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в мире коронавирусом заразились почти 37 млн человек. Больше всего случаев выявлено в США — там заболели более 7,5 млн человек. Россия находится на четвертом месте по уровню заболеваемости. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в стране обнаружили 1 млн 285 тыс. 84 случая заболевания.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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