Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Еще несколько симптомов могут указывать на то, что человек заразился коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в материалах, переданных британскими учеными в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), которая, в свою очередь, представила результаты правительству.

По словам ученых, речь идет о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Они отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.

Несмотря на то что эти симптомы служат очевидными индикаторами коронавирусного заболевания, они не будут добавлены к определению болезни, которое дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пишет Daily Mail.

Пока, как отмечает издание, три официально признанных симптома COVID-19 — это температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.

В июле журнал JAMA Dermatology опубликовал исследование испанских ученых, в котором утверждалось, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть энантема в ротовой полости (сильная сыпь на слизистой оболочке). В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% (шести) из них обнаружились высыпания в полости рта. При этом энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции, отмечают авторы исследования. В свою очередь, медики заявили, что сыпь появилась именно из-за наличия коронавирусной инфекции, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями.

В начале октября американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что мультисистемный воспалительный синдром MIS-A, который ранее выявляли у детей, переболевших коронавирусом, теперь обнаружили и у взрослых. По данным центра, синдром возникал как тяжелое осложнение COVID-19 у детей и подростков. У заболевших начинались проблемы с желудочно-кишечным трактом и с сердечно-сосудистой системой. Американские медики сообщили, что обнаружили 16 случаев MIS-A у пациентов в США и Британии в возрасте от 21 по 50 лет. Из них десять попали в реанимацию, еще двое умерли. Все зараженные жаловались на аритмию, у 12 человек она сопровождалась повышением температуры. При этом симптомы респираторного заболевания проявились только у половины больных.