Ученые назвали еще один симптом коронавируса
Новое проявление воздействия коронавирусной инфекции на организм человека описали американские дерматологи.
Новое проявление воздействия коронавирусной инфекции на организм человека описали американские дерматологи.
У заболевших COVID-19 может проявляться до этого неизвестный симптом — раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, при котором они сильно краснеют. К таким выводам пришли ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии в ходе совместных исследований, передает The Telegraph.
Обычно это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. Однако у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. В большинстве случаев, сообщают ученые, он проявляется в легкой форме.
Издание также приводит данные о больных с коронавирусом, зарегистрированных в Международном дерматологическом регистре COVID-19 (создан в результате взаимодействия двух исследовательских организаций). Как сообщает издание, примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, из них около 16% были госпитализированы.
В начале октября британские ученые передали в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE) дополнение к описанию симптомов коронавирусной инфекции. Речь тогда шла о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Ученые отметили тогда, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.
В июле журнал JAMA Dermatology опубликовал исследование испанских ученых, в котором утверждалось, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть сильная сыпь на слизистой оболочке ротовой полости (энантема). В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% (шести) из них обнаружились высыпания в полости рта. При этом энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции, отмечают авторы исследования. В свою очередь, медики заявили, что сыпь появилась именно из-за наличия коронавирусной инфекции, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
УЕФА отреагировал на скандальный жест игроков "Краснодара"
Реакция Уткина на неудачи "Зенита"
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Детская комната для двоих разнополых детей