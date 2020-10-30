Ученые назвали еще один симптом коронавируса

Новое проявление воздействия коронавирусной инфекции на организм человека описали американские дерматологи.
У заболевших COVID-19 может проявляться до этого неизвестный симптом — раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, при котором они сильно краснеют. К таким выводам пришли ученые Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии в ходе совместных исследований, передает The Telegraph.
Обычно это длится от одной до четырех недель и может привести к опуханию стоп. Однако у некоторых пациентов симптом сохранялся в течение нескольких месяцев. В большинстве случаев, сообщают ученые, он проявляется в легкой форме.
Издание также приводит данные о больных с коронавирусом, зарегистрированных в Международном дерматологическом регистре COVID-19 (создан в результате взаимодействия двух исследовательских организаций). Как сообщает издание, примерно у половины таких пациентов наблюдалось воспаление стоп, из них около 16% были госпитализированы.
В начале октября британские ученые передали в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE) дополнение к описанию симптомов коронавирусной инфекции. Речь тогда шла о болях в мышцах, утомляемости и волдырях на ногах. Ученые отметили тогда, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста инфицированных и особенностей организма.
В июле журнал JAMA Dermatology опубликовал исследование испанских ученых, в котором утверждалось, что одним из ранних симптомов коронавирусной инфекции может быть сильная сыпь на слизистой оболочке ротовой полости (энантема). В исследовании участвовал 21 пациент с COVID-19 в возрасте от 40 до 69 лет. У 29% (шести) из них обнаружились высыпания в полости рта. При этом энантема появлялась за два дня до других симптомов коронавирусной инфекции, отмечают авторы исследования. В свою очередь, медики заявили, что сыпь появилась именно из-за наличия коронавирусной инфекции, так как энантема хоть и предполагает вирусную этиологию, но может быть вызвана и другими возбудителями.
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