Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

Специалисты изучили реакции животного на введенный ему белок-”шип” вируса SARS-CoV-2. В ходе исследования удалось установить, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы ее иммунная система стала выделять зрелые нанотела против SARS-CoV-2.
Далее ученые определили нанотела, которые сильнее всего сопрягаются с SARS-CoV-2. Они более действенны, чем другие антитела лам.
Антитела лам, называемые ”нанотелами”, гораздо меньше человеческих и эффективнее борются с коронавирусом. Кроме того, они более стабильны. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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