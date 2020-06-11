Ученые: коронавирус в Ухане был уже в августе

Вполне вероятно, что коронавирус существовал и распространялся в Ухане уже в августе прошлого года. Об этом сообщает исследование, в ходе которого были проанализированы спутниковые снимки парковок возле крупных больниц и данные поисковых систем.

В своём исследовании учёные из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы изучили снимки, сделанные в период с января 2018 года по апрель 2020 года, и обнаружили ”резкое увеличение” количества транспортных средств с августа 2019 года. Своего максимума это количество достигло в декабре 2019 года. В период с сентября по октябрь в пяти из шести наблюдаемых больниц было зафиксировано максимальное суточное число автомобилей за анализируемый период.

Министерство иностранных дел Китая отрицает данное исследование, называя его ”крайне абсурдным”.

Согласно исследованию, увеличение количества транспортных средств совпало с ростом запросов, связанных с кашлем и диареей, в китайской поисковой системе Baidu. Это произошло примерно за три недели до того, как был подтверждён рост числа случаев заражения коронавирусом в начале 2020 года. Исследователи отметили, что хотя запросы о кашле совпали с сезоном гриппа, то диарея является симптомом, характерным для COVID-19.

” "В августе мы выявили уникальное увеличение числа поисковых запросов о диарее, которое и не наблюдалось в предыдущие сезоны гриппа"

”Возросший трафик около больниц в Ухане и данные поиска симптомов предшествовали задокументированному началу пандемии Sars-CoV-2 в декабре 2019 года”, — отмечают учёные в препринте, опубликованном гарвардским фондом электронных материалов.

”В августе мы выявили уникальное увеличение числа поисковых запросов о диарее, которое и не наблюдалось в предыдущие сезоны гриппа, и не было связано с данными поиска по кашлю”, —говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин во вторник на регулярном брифинге для прессы заявила, что она не знакомилась с данным исследованием, но отрицает его выводы.