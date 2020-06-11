Ученые: коронавирус в Ухане был уже в августе

Исследования показывают, что в это время более активно стали использоваться парковочные места у больниц и возросло количество поисковых запросов о диарее и кашле, пишет The Guardian.
Вполне вероятно, что коронавирус существовал и распространялся в Ухане уже в августе прошлого года. Об этом сообщает исследование, в ходе которого были проанализированы спутниковые снимки парковок возле крупных больниц и данные поисковых систем.
В своём исследовании учёные из Гарвардской медицинской школы, Бостонского университета общественного здравоохранения и Бостонской детской больницы изучили снимки, сделанные в период с января 2018 года по апрель 2020 года, и обнаружили ”резкое увеличение” количества транспортных средств с августа 2019 года. Своего максимума это количество достигло в декабре 2019 года. В период с сентября по октябрь в пяти из шести наблюдаемых больниц было зафиксировано максимальное суточное число автомобилей за анализируемый период.
Министерство иностранных дел Китая отрицает данное исследование, называя его ”крайне абсурдным”.
Согласно исследованию, увеличение количества транспортных средств совпало с ростом запросов, связанных с кашлем и диареей, в китайской поисковой системе Baidu. Это произошло примерно за три недели до того, как был подтверждён рост числа случаев заражения коронавирусом в начале 2020 года. Исследователи отметили, что хотя запросы о кашле совпали с сезоном гриппа, то диарея является симптомом, характерным для COVID-19.
”"В августе мы выявили уникальное увеличение числа поисковых запросов о диарее, которое и не наблюдалось в предыдущие сезоны гриппа"
”Возросший трафик около больниц в Ухане и данные поиска симптомов предшествовали задокументированному началу пандемии Sars-CoV-2 в декабре 2019 года”, — отмечают учёные в препринте, опубликованном гарвардским фондом электронных материалов.
”В августе мы выявили уникальное увеличение числа поисковых запросов о диарее, которое и не наблюдалось в предыдущие сезоны гриппа, и не было связано с данными поиска по кашлю”, —говорится в сообщении.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин во вторник на регулярном брифинге для прессы заявила, что она не знакомилась с данным исследованием, но отрицает его выводы.
”Я думаю, что абсурдно, действительно крайне абсурдно делать подобные выводы на основе поверхностных наблюдений, например, объёме трафика”, — сказала она.
Вопрос о происхождении COVID-19, впервые обнаруженного в конце декабря в группе случаев, связанных с рынком морепродуктов Хуанань, становится всё более острым, поскольку Китай отрицает обвинения в распространении пандемии, которая привела к гибели более чем 400 000 человек по всему миру.
Несколько учёных указали на возможные недостатки в исследовании Гарварда, но оно доступно только в препринте, поэтому ещё не подвергалось рецензированию.
Профессор вирусологии Эдинбургского университета Пол Дигард отметил, что использование данных поисковых систем и спутниковых снимков трафика вокруг больниц с целью обнаружения вспышек заболевания это ”интересная идея, имеющая право на жизнь”.
По его словам, исследование выглядело бы более убедительным, если бы возросшую активность в больницах Уханя сравнивали с активностью в других китайских больницах в то же время.
”Необходимо помнить, что предоставленные данные являются весьма относительными и (как признают авторы) не могут определить причину развития вируса. Исследователи выявляют закономерность, лишь сосредоточив своё внимание на больницах в городе Ухань — известном эпицентре вспышки. Было бы интересно (и, возможно, это бы выглядело гораздо более убедительно) увидеть контрольный анализ ситуации в других китайских городах за пределами региона Хубэй”, — сказал он.
Почётный профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Ноттингемского университета Кит Нил отметил, что одной из двух больниц, отмеченных в исследовании, была детская больница Уханя, обозначенная как ”самая большая детская больница в провинции Хубэй”. Но с COVID-19 было госпитализировано относительно мало детей.
”Комментарий о том, что в детских больницах […] тоже были замечены изменения, позволяет предположить, что это, скорее всего, произошло не из-за COVID-19”, — сказал он.
Авторы исследования признали, что не могут с точностью подтвердить, было ли увеличение количества транспортных средств напрямую связано с новым вирусом. В Ухане начинался сезон гриппа; доктора отмечали, что из-за этого в декабре в некоторых школах были отменены занятия.
””Наши данные подтверждают предположения прочих научных работ недавнего времени, отмечающих, что вирус появился задолго до того, как его обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань"
Среди других недостатков исследования выделяют наличие на снимках высоких зданий, деревьев и смога, малое количество качественных фотографий высокого разрешения. Архивных снимков Уханя прошлых лет также очень немного из-за ”отсутствия коммерческого интереса”.
В исследовании говорится: ”Наши данные подтверждают предположения прочих научных работ недавнего времени, отмечающих, что вирус появился задолго до того, как его обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань. Эти данные также подтверждают гипотезу о том, что вирус естественным образом возник в южном Китае и во время вспышки в Ухане уже мог потенциально распространяться”.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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