Ученые: держать социальную дистанцию придется до 2022 года

Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, может ли COVID-19 стать сезонным явлением, как сезонная простуда или грипп. Результаты исследования опубликованы в Science, пишут ”Новости Mail.ru”.

”Мы обнаружили, что единовременных мер по социальному дистанцированию, вероятно, будет недостаточно”, — приводит слова ведущего автора исследования Стивена Кисслера AFP.

Ученые считают, что даже после преодоления пандемии карантинные меры придется периодически повторять, если показатели заболеваемости COVID-19 снова будут расти. Так будет продолжаться до начала массового применения эффективной вакцины.

С другой стороны, отмечают исследователи, социальная дистанция иногда настолько эффективна, что препятствует выработке иммунитета.

Тем временем в России уже началось испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. По прогнозам профессора Андрея Козлова, разработка вакцины, которая должна защитить россиян от заражения коронавирусом, займет около года.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!