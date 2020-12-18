У новорожденных обнаружили антитела к COVID-19

В ноябре сообщалось, что в Сингапуре антитела выявили у новорожденного, мать которого заразилась COVID-19 в марте. Ребенок при этом не был заражен. Как долго у него будут сохраняться эти антитела и защитят ли они его от заражения, неясно.

Исследование провели на 16 женщинах. Пока ни в одном случае вирус не перешел к ребенку. Большинство матерей перенесли болезнь относительно легко, тяжелее были случаи у более возрастных матерей с лишним весом. Все женщины вылечились.

К публикации результатов исследования пять женщин родили младенцев, у всех были антитела. Две женщины своих детей потеряли, и в одном случае исследователи не исключают, что это стало последствием осложнения после болезни.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!