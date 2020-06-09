У людей, генетически подверженных болезни Альцгеймера, велик риск заразиться COVID-19

Люди, имеющие две копии гена APOE под названием APOE4, в 14 раз чаще заболевают болезнью Альцгеймера, чем люди с двумя копиями гена, называющимися APOE3. У этих людей также более чем в два раза больше шансов получить положительный результат на коронавирус, чем у людей с двумя копиями генетической версии APOE3, сообщили исследователи 26 мая в журнале ”Геронтология: серия A”. Результаты были получены в ходе английского исследования, в котором принимали участие более 600 человек с диагнозом COVID-19, поставленным с 16 марта по 26 апреля.

Два предыдущих исследования показали, что у людей, имеющих деменцию, были чаще зарегистрированы тяжёлые или смертельные случаи COVID-19. Новое исследование говорит о том, что пациенты даже без признаков деменции или других заболеваний, связанных с наличием APOE4, всё ещё более восприимчивы к COVID-19, чем имеющие версию APOE3.

Из почти 400 000 участников большой генетической базы данных под названием ”Биобанк Великобритании” только 3% имеют две копии APOE4, 69% имеют две копии APOE3. У остальных по одной копии каждой версии.

Но, как показало исследование, версия APOE4 оказалась более распространённой среди людей с диагнозом COVID-19, чем ожидалось. Из 622 человек с положительным результатом на коронавирус у 37 было две копии APOE4. Исследователи подсчитали, что в национальном масштабе это означает, что около 410 из каждых 100 000 человек с двумя копиями этой версии гена имели бы положительный результат. Это сопоставимо с положительным результатом 179 из каждых 100 000 человек с двумя копиями APOE3.

Белок APOE участвует в обработке холестерола в организме, а также играет роль в некоторых функциях иммунной системы. Как именно APOE4 делает людей более уязвимыми для коронавируса, пока непонятно.

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