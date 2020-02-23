23.02.2020, 11:56

Трое из числа эвакуированных с Diamond Princess россиян заражены коронавирусом

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Трое из числа эвакуированных с Diamond Princess россиян заражены коронавирусом
REUTERS, Scanpix

Восемь россиян из числа пассажиров туристического лайнера Diamond Princess, находившегося до 19 февраля на карантине в порту Иокогамы, 22 февраля эвакуированы на родину самолетом МЧС. У троих вернувшихся в Россию пассажиров лайнера был выявлен коронавирус нового типа, сообщает в воскресенье, 23 февраля, информагентство "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Как рассказала Голикова журналистам, остальные россияне, находившиеся на борту Diamond Princess, от перелета "специальным комфортабельным бортом МЧС" отказались. Эвакуация российских граждан была осуществлена при поддержке МИД РФ, посольства РФ в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за здоровьем российских граждан, подчеркнула Голикова.

По словам вице-премьера, "вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо", а у заразившихся короновирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме, без выраженных симптомов и осложнений.

Карантин в Казани для россиян с коронавирусом

Все россияне, эвакуированные с борта лайнера Diamond Princess, а также лица, осуществлявшие эвакуацию, теперь будут 14 дней находиться на карантине в Казани.

До сегодняшнего дня на территории России было зафиксировано два случая заражения коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, оба пациента были вылечены и 12 февраля выписались из стационара.

Число заболевших коронавирусом в мире

По всему миру, по данным на 9.00 мск 23 февраля, было зафиксировано 78 773 случая заражения коронавирусом COVID-19. Скончались от инфекции 2462 пациента, в то время как число выздоровевших составило 23 256 человек.

Наибольшее число случаев заражения (76 934) на сегодня зарегистрировано в Китае, где от легочного заболевания, вызываемого короновирусом, уже скончались 2 442 пациента.

В Германии, по данным на 23 февраля, было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом, 14 из которых закончились выздоровлением пациентов.

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