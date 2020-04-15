Трамп обвинил ВОЗ в неверных оценках и рекомендациях относительно COVID-19 и приостановил ее финансирование

"Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии [данных] о распространении коронавируса, — сказал он. — Все знают, что произошло. Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $40 млн".

"США как главный спонсор организации должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность. Одним из самых опасных решений была критика введенного США запрета на авиасообщение с Китаем и другими странами, — заявил президент. — К счастью, я не прислушался к их [ВТО] рекомендациям и отложил перелеты, тем самым спас тысячи и тысячи жизней <…> Посмотрите на другие страны, в частности Европы, которые последовали рекомендациям ВОЗ и оставили границы открытыми".

Возможное реформирование

Вашингтон добивается реформирования ВОЗ и намерен обсудить с другими странами, как использовать американские средства, предоставлявшиеся этой организации, добавил Трамп.

"Мы продолжим взаимодействовать с ВОЗ, чтобы понять, может ли она осуществить значительные реформы <…> Вся помощь, которую мы направляем, будет обсуждаться <…> с очень влиятельными группами <…> И мы будем обсуждать с другими странами и партнерами в области здравоохранения, что нам делать со всеми этими деньгами, которые идут в ВОЗ", — сказал Трамп, за несколько минут до этого объявив о том, что США приостанавливают взносы в бюджет ВОЗ.

"Возможно, ВОЗ будет реформироваться, возможно, нет", — добавил американский лидер.

Трампа спросили, почему ему кажется правильным принимать решение о приостановке финансирования ВОЗ именно сейчас, в разгар пандемии.

"Мы будем вести дела со странами и лидерами со всего мира. Мы тратим $500 млн в год, <…> гораздо больше, чем кто-либо еще, включая Китай <…> У нас были проблемы с ними в течение многих лет <…> Мы рассчитываем, что период [оценки займет] от 60 до 90 дней, мы очень тщательно изучаем <…> Но это должно было быть сделано еще предыдущими администрациями очень давно", — сказал на это Трамп.