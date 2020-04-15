Трамп обвинил ВОЗ в неверных оценках и рекомендациях относительно COVID-19 и приостановил ее финансирование

"Это период оценки, но пока мы приостанавливаем все финансирование, которое идет в ВОЗ, мы сможем взять эти деньги и направить их в области, где это необходимо", — продолжил глава Белого дома.
Обвинения в адрес ВОЗ
Президент США обвинил ВОЗ в том, что из-за ее неверных оценок и рекомендаций новым коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.
"Одним из наиболее опасных и нанесших большой ущерб решений ВОЗ было ее катастрофическое решение противиться введению ограничений на въезд из Китая и других стран. Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы", — уверен Трамп.
По его утверждению, специалисты ВОЗ доверились информации китайских властей и сообщали, что вирус не передается от человека к человеку.
"Они говорили нам, что необходимости в запретах на передвижение нет, когда мы ввели запрет на въезд", — отметил президент США. "Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше", — убежден глава Белого дома.
"Если бы другие страны тоже приостановили въезд из Китая, несчетное количество жизней было бы спасено. Вместо этого посмотрите, что происходит в остальном мире, в некоторых частях Европы. Другие страны и регионы, которые последовали рекомендациям ВОЗ, оставили свои границы открытыми для Китая, и это ускорило распространение пандемии по всему миру", — заявил Трамп.
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