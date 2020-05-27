Тестирование вакцины от COVID-19 на людях переходит на новый уровень

В новом исследовании Оксфордского университета, разрабатывающего вакцину от COVID-19, принимает участие 10 000 человек, сообщает CNN.
Учёные из Оксфордского университета, разрабатывающие вакцину от коронавируса, переходят к следующей стадии. Корреспондент CNN поговорила с несколькими добровольцами. Кто они, люди в роли подопытных морских свинок?
Оксфорд — старейший университет в англогоязычном мире. Но скоро Оксфордский университет может стать ещё более известным за прорыв в международной гонке по созданию вакцины от COVID-19.
Выпускник Дэн МакАтир — один из более чем тысячи добровольцев, согласившихся быть испытуемыми на первой стадии тестирования вакцины на человеке.
Всем испытуемым должно быть от 18 до 55 лет и у них должно быть отличное здоровье. Половине этих людей была ввели пробную вакцину от COVID-19, второй половине — контрольную вакцину.
”Я, как и все мы, во время пандемии чувствую себя беспомощным и беззащитным, поэтому я подумал, что будет здорово, если я смогу каким-то образом внести свою лепту”, — рассказал МакАтир.
Мать двоих детей, Лидию Гатри, вакцинировали три недели назад.
”Да, я много думала перед тем, как согласиться. — Рассказывает она. — Мне вколют какую-то экспериментальную штуковину, это же больше похоже на какой-то научно-популярный фильм. Всем нам нужно время на то, чтобы решиться на риск”.
Гатри говорит, что у неё проявилось несколько сторонних симптомов, похожих симптомы вялотекущего гриппа. На следующей неделе она пойдёт сдавать кровь в первый раз.
”У нас есть система электронных дневников. — Продолжает Гатри. — Каждый день мне присылают электронное напоминание войти в систему и заполнить опросник о моём здоровье и самочувствии. Также я отвечаю на вопросы о своей ежедневной деятельности”.
Разработчики вакцины сделали смелое предположение о том, что массовое производство может быть начато уже в сентябре. Но некоторые эксперты с настороженностью относятся к подобному оптимизму, обращая внимание на результаты тестов на обезьянах: хотя ни одно животное не заболело пневмонией после того, как их привили от COVID-19, они всё ещё могли заразиться вирусом.
Директор института Дженнера профессор Эдриан Хилл говорит, что данные могли быть истолкованы неправильно: ”Мы абсолютно уверены, что результаты, полученные на обезьянах, были настолько хороши, насколько только можно предположить”.
На вопрос ”Что является целью вакцины: выработать иммунитет или просто предотвратить ухудшение симптомов?” профессор ответил: ”Я думаю, что это может быть как первое, так и второе. Может не сработать вообще или сработать против инфекции. Так вакцины и работают”.
Дэн МакАтир признаётся, что будет разочарован, если вакцина не сработает: ”Когда ты являешься частью чего-то, тратишь на это своё время, переживаешь, потому что есть понятные риски, то ты хочешь, чтобы именно твоя вакцина имела успех. По сути, нам нужно, чтобы сработала хотя бы одна вакцина. Хотя будет лучше, если сработают все”.
Учёные продолжают соревноваться с вирусом и со временем.
В первой стадии исследования приняли участие люди в возрасте от 18 до 55 лет. Теперь возраст испытуемых планируется расширять. Собираются тестировать людей в возрасте даже старше 70 лет и, возможно, детей в возрасте от 5 до 12 лет.
Некоторые эксперты, однако, говорят, что ко всему нужно относиться с осторожностью, открывать шампанское и праздновать ещё слишком рано. Даже у тех двоих людей, у которых брали интервью, ещё нет результатов теста, а разговор идёт уже о тестировании ещё 10 000 человек. Сомневающиеся говорят: давайте притормозим и посмотрим, что покажут данные.
Учёные тем временем продолжают свою работу.
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