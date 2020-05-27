Тестирование вакцины от COVID-19 на людях переходит на новый уровень

Учёные из Оксфордского университета, разрабатывающие вакцину от коронавируса, переходят к следующей стадии. Корреспондент CNN поговорила с несколькими добровольцами. Кто они, люди в роли подопытных морских свинок?

Оксфорд — старейший университет в англогоязычном мире. Но скоро Оксфордский университет может стать ещё более известным за прорыв в международной гонке по созданию вакцины от COVID-19.

Выпускник Дэн МакАтир — один из более чем тысячи добровольцев, согласившихся быть испытуемыми на первой стадии тестирования вакцины на человеке.

Всем испытуемым должно быть от 18 до 55 лет и у них должно быть отличное здоровье. Половине этих людей была ввели пробную вакцину от COVID-19, второй половине — контрольную вакцину.

”Я, как и все мы, во время пандемии чувствую себя беспомощным и беззащитным, поэтому я подумал, что будет здорово, если я смогу каким-то образом внести свою лепту”, — рассказал МакАтир.

Мать двоих детей, Лидию Гатри, вакцинировали три недели назад.

”Да, я много думала перед тем, как согласиться. — Рассказывает она. — Мне вколют какую-то экспериментальную штуковину, это же больше похоже на какой-то научно-популярный фильм. Всем нам нужно время на то, чтобы решиться на риск”.

Гатри говорит, что у неё проявилось несколько сторонних симптомов, похожих симптомы вялотекущего гриппа. На следующей неделе она пойдёт сдавать кровь в первый раз.

”У нас есть система электронных дневников. — Продолжает Гатри. — Каждый день мне присылают электронное напоминание войти в систему и заполнить опросник о моём здоровье и самочувствии. Также я отвечаю на вопросы о своей ежедневной деятельности”.

Разработчики вакцины сделали смелое предположение о том, что массовое производство может быть начато уже в сентябре. Но некоторые эксперты с настороженностью относятся к подобному оптимизму, обращая внимание на результаты тестов на обезьянах: хотя ни одно животное не заболело пневмонией после того, как их привили от COVID-19, они всё ещё могли заразиться вирусом.

Директор института Дженнера профессор Эдриан Хилл говорит, что данные могли быть истолкованы неправильно: ”Мы абсолютно уверены, что результаты, полученные на обезьянах, были настолько хороши, насколько только можно предположить”.

На вопрос ”Что является целью вакцины: выработать иммунитет или просто предотвратить ухудшение симптомов?” профессор ответил: ”Я думаю, что это может быть как первое, так и второе. Может не сработать вообще или сработать против инфекции. Так вакцины и работают”.