Терапевт: инвалидная коляска и пользователь должны подходить друг другу

Как отмечает физиотерапевт Invaru Тийна Трукитс, для подбора правильной инвалидной коляски сначала нужно оценить физические возможности клиента, а также как часто и в каких условиях будет использоваться это вспомогательное средство.

”На улице пользователь инвалидной коляски должен быть в силах преодолевать разные поверхности при различных погодных условиях, а в помещениях вызовами станут пороги и лестницы”, — поясняет Трукитс. Поэтому важны размеры как передних, так и задних колес. ”Если внутри помещения лучше маневрировать на инвалидной коляске, у которой маленькие передние колеса и шины с гладким протектором, то на улице легче передвигаться на коляске, у которой более широкие колеса и рисунок протектора также крупнее — особенно если передвижение не ограничивается только ровными асфальтированными дорогами и есть необходимость передвигаться по мягким поверхностям.

Более широкая площадь колеса и глубокий проектор увеличивают соприкосновение с землей и создают силу трения, также улучшают сцепление, что делает передвижение в скользкое время года более надежным и безопасным. С колесами большего размера также меньше вероятность застрять в какой-то рытвине. Если человек передвигается на инвалидной коляске как в помещении, так и снаружи, то в качестве дополнительного оснащения можно использовать две пары задних колес. Так можно одну и ту же коляску использовать в разных средах”, — рассказывает физиотерапевт.

Электрическая или мануальная

Не менее важное решение заключается и в том, какую выбрать коляску — мануальную, то есть пользователь передвигается силой своих рук или же электрическую, когда инвалидная коляска двигается с помощью электромотора. ”Тут выбор зависит от возможностей и потребностей человека — насколько велика его сила толкания и будет ли он использовать помощника для этого. Для передвижения мануальных колясок нужна сила рук. В случае электрических колясок физическая сила пользователя не столь важна и поэтому их могут использовать и те люди, чья тонкая моторика повреждена и сила рук ослаблена. Специальная и чувствительная консоль управления приспосабливается в соответствии с тем, что еще по силам пользователю — например, если человек может двигать только головой, то переключатели можно установить возле головы, чтобы он мог самостоятельно управлять инвалидной коляской”.