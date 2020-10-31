31.10.2020, 08:03

Терапевт: инвалидная коляска и пользователь должны подходить друг другу


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Invaru.Invatehnika ja abivahendid.Tallinn
Invaru.Invatehnika ja abivahendid.TallinnFoto: Vallo Kruuser

Поскольку инвалидная коляска является для многих нуждающихся в помощи неотъемлемой частью ежедневной рутины, то выбор этого вспомогательного средства нужно тщательно продумать. Для этого, по словам физиотерапевта Центра вспомогательных средств Invaru Тийны Трукитс, нужно продумать нужды, возможности и среду передвижения пользователя инвалидной коляски.

Как отмечает физиотерапевт Invaru Тийна Трукитс, для подбора правильной инвалидной коляски сначала нужно оценить физические возможности клиента, а также как часто и в каких условиях будет использоваться это вспомогательное средство.

”На улице пользователь инвалидной коляски должен быть в силах преодолевать разные поверхности при различных погодных условиях, а в помещениях вызовами станут пороги и лестницы”, — поясняет Трукитс. Поэтому важны размеры как передних, так и задних колес. ”Если внутри помещения лучше маневрировать на инвалидной коляске, у которой маленькие передние колеса и шины с гладким протектором, то на улице легче передвигаться на коляске, у которой более широкие колеса и рисунок протектора также крупнее — особенно если передвижение не ограничивается только ровными асфальтированными дорогами и есть необходимость передвигаться по мягким поверхностям.

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Более широкая площадь колеса и глубокий проектор увеличивают соприкосновение с землей и создают силу трения, также улучшают сцепление, что делает передвижение в скользкое время года более надежным и безопасным. С колесами большего размера также меньше вероятность застрять в какой-то рытвине. Если человек передвигается на инвалидной коляске как в помещении, так и снаружи, то в качестве дополнительного оснащения можно использовать две пары задних колес. Так можно одну и ту же коляску использовать в разных средах”, — рассказывает физиотерапевт.

Электрическая или мануальная

Не менее важное решение заключается и в том, какую выбрать коляску — мануальную, то есть пользователь передвигается силой своих рук или же электрическую, когда инвалидная коляска двигается с помощью электромотора. ”Тут выбор зависит от возможностей и потребностей человека — насколько велика его сила толкания и будет ли он использовать помощника для этого. Для передвижения мануальных колясок нужна сила рук. В случае электрических колясок физическая сила пользователя не столь важна и поэтому их могут использовать и те люди, чья тонкая моторика повреждена и сила рук ослаблена. Специальная и чувствительная консоль управления приспосабливается в соответствии с тем, что еще по силам пользователю — например, если человек может двигать только головой, то переключатели можно установить возле головы, чтобы он мог самостоятельно управлять инвалидной коляской”.

Трукитс отмечает, что некоторые нуждающиеся в помощи применяют оба варианта — в помещениях используют мануальную, а на улице для передвижения на длинные расстояния — электрическую инвалидную коляску. ”Электрические коляски в целом по размерам крупнее и весят они больше, но в их случае и больше вариантов с разными типами сиденья и возможностями поддержки тела, если это необходимо. Мануальные же коляски поменьше и легче, их можно сложить и проще поднять, что делает их удобными для транспортировки и позволяет проще хранить. Также они проще входят, например, в двери лифта”, — отмечает Трукитс.

Семь раз отмерь…

Перво-наперво при выборе коляски нужно оценить ширину сиденья. ”Лучший тот вариант, когда человек удобно устраивается в инвалидной коляске и с обеих сторон остается немного места — примерно столько, чтобы между коляской и бедрами могла бы проскользнуть кисть руки”, — описывает Трукитс идеальное сидячее положение. Слишком узкая инвалидная коляска будет давить на пользователя, что спровоцирует ссадины или даже пролежни. Но и слишком широкая коляска не будет хорошим выбором, потому что при ее толкании на плечах будет больше нагрузки.

Важны также глубина сиденья и высота спинки. ”Правильное положение седока можно оценить по ногам — между подколенной ямкой и сиденьем инвалидной коляски должно быть около 2 см или же примерно расстояние в два пальца”, — рассказывает эксперт. ”В таком случае тяжесть тела распределяется на самом широком месте сиденья и в то же время в районе подколенных ямок не будут образовываться ссадины”.

Также внимание нужно обращать на высоту опоры для ног инвалидной коляски: ”Во время сидячего положения ноги по возможности должны образовывать более-менее прямой угол как в коленях, так и в голеностопном суставе. Слишком высоко поднятые опоры для ног задирают колени и провоцируют во время сидения большую нагрузку на седалищные бугры. А слишком низкое положение опор создает напряжение в задней стороне ляжек”.

Выбор высоты спинки определяет физическое состояние нуждающегося в помощи. По словам физиотерапевта Invaru, для нуждающихся в большей поддержке лучше подходит более высокое положение, а для пользователя с хорошим чувством баланса во время сидения можно выбрать положение пониже, чтобы спинка не мешала при использовании коляски. ”Это применимо именно для тех людей, кто сами самостоятельно и активно толкают коляску своими руками или же преодолевают на ней большие расстояния. Также если человек хочет, например, повернуть или что взять сзади, то высокое положение спинки также может помешать”, — уточняет она.

Вместо покупки прокат

Еще один критерий выбора инвалидной коляски — это группа активности или же насколько может быть активна эта коляска. ”Для тех пользователей, у которых хорошее ощущение собственного тела и баланса, подходят легкие и хорошо вращающиеся активные инвалидные коляски, которые просто толкать. Переднюю часть активной коляски проще задрать вверх, чтобы преодолеть какую-то преграду. Для других же пользователей лучше подходят коляски с меньшей активностью — если у человека, например, много неконтролируемых движений — в этом случае слишком активная и легкая коляска может спровоцировать падение”, — поясняет физиотерапевт особенности инвалидных колясок активной группы.

Для подбора идеально подходящей коляски ее можно для начала взять напрокат. ”В этом случае пользователь может сначала попробовать — справляется ли он именно с этой коляской, подходит вспомогательных средство для его среды и по силам ли близким помогать ему с этим. Прокатное вспомогательное средство можно легко поменять на более подходящее или же просто его вернуть”, — поясняет Трукитс, по словам которой пользователь позже сам чувствует себя увереннее при покупке, платя за то вспомогательное средство, которое ему действительно подходит. Все терапевты Invaru могут сказать на основании своего опыта, что каждый человек все же находит для себя самое правильное и подходящее решение.

Поделившийся советами Центр вспомогательных средств Invaru является крупнейшим экспертом Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Десять пунктов обслуживания центра, которые располагаются по всей республике, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.

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