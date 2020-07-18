Текущая ситуация: в мире от COVID-19 умерли более 600 000 человек

С начала пандемии SARS-CoV-2 коронавирусом заразились во всем мире свыше 14 млн человек, свыше 600 тысяч скончались. Выздоровели более 8,4 млн пациентов.
Мировое сообщество продолжает бороться против коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 14 млн жителей планеты. От последствий заражения и вызываемого им легочного заболевания COVID-19 скончались свыше 600 тысяч человек, выздоровели более 8,4 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала беспрецедентное число новых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 во всем мире за одни сутки — 238 тысяч человек. Резкий рост заражений наблюдается в основном в США, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республике.
Президент США Дональд Трамп высказался против введения обязательного ношения масок на национальном уровне. "Я хочу, чтобы люди сохранили свободы", — заявил он. США — страна с наибольшим числом заражений в мире.
Испанские ученые считают, что одним из первых симптомов заражения коронавирусом является энантема в ротовой полости — сыпь на слизистой оболочке. Эта сыпь, которую обнаружили примерно у 30 процентов принявших участие в тесте заболевших, появляется за два дня до прочих симптомов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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