Текущая ситуация с коронавирусом: хватает ли мест в больницах Эстонии?

По данным Департамента здоровья, в настоящее время в Эстонии начитывается около 620 пациентов с коронавирусом, из которых в больнице — 32. Один пациент подключен к ИВЛ.

Как сказала пресс-секретарь Департамента здравоохранения Эйке Кингсепп, для больных COVID-19 отведено 79 мест в общих палатах и 14 — в отделении интенсивной терапии. Таким образом, можно сказать, что готовность к

приему новых пациентов хорошая.

На сегодняшний день в больницах завершено 497 случаев COVID-19 с 483 пациентами. Вчера двух человек отправили домой, а в больницах открыли две новые истории болезни. Всего в Эстонии умерло 68 человек с коронавирусом.

Всего было проведено более 235 000 первичных тестов, из которых 3908, или 1,66%, оказались положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!