TAI просит у жителей Эстонии помощи в отражении еще одной инфекционной угрозы

TAI разработал карту, которая с помощью информации, получаемой от жителей страны, будет корректироваться в режиме реального времени и указывать зоны повышенного риска укуса клещей.

В последние десятилетия изменение климата привело к значительному увеличению численности клещей. Всё больше случаев заболевания клещевыми инфекциями регистрируется как среди людей, так и у домашних животных.

Помочь в картографировании высокой клещевой активности очень легко. Нужно зайти на сайт puugiinfo.ee/ru и ответить на несколько вопросов: когда и где был найден клещ.

TAI просит жителей также участвовать в сборе клещей, чтобы их можно было впоследствии проанализировать на наличие возбудителей болезней.

Чтобы составить карту и собрать банк клещей, TAI запустил кампанию «Пошли клеща по почте», которая будет длиться в течение всего лета. Кроме того, вы можете найти много информации о клещах на новой веб-странице puugiinfo.ee, включая, например, советы, как защитить себя от укуса клеща или как правильно его удалить.

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