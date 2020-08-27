Свежее исследование поможет прогнозировать, для кого коронавирус может стать смертельным

Хотя заражение вызывает один и тот же вирус SARS-CoV-2, течение болезни у зараженных вирусом очень разное. "Местами уже настолько разное, что их можно посчитать даже разными заболеваниями", — говорит один из авторов исследования, профессор молекулярной иммунологии института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета Пярт Петерсон об опубликованном в уважаемом научном журнале Nature Medicine исследовании.

У большинства заболевших в легкой форме инфекция, по словам Петерсона, протекает подобно обычному воспалению нижних дыхательных путей. Иногда симптомы заболевания отсутствуют вовсе.

Вторую крайность образуют тяжело больные, которые находятся в опасном для жизни состоянии или нуждаются в экстренной госпитализации или даже интенсивной терапии. "Картина заболевания этих больных другая, и происходящие в их организме радикальные изменения могут привести к смерти человека", — объясняет профессор иммунологии.

Госпитализированных больных в зависимости от возрастной группы 5-20 процентов. Чем старше возраст, тем тяжелее заболевшие, по словам ученого, в этой возрастной группе встречаются. "Изменения иммунной системы у таких больных настолько драматичные, что напоминают иммунодефицит или подобны заражению ВИЧ".

Несмотря на то, что тяжелые больные составляют меньшинство всех зараженных, именно их изучение, по словам Петерсона, является осью пандемии COVID-19. "Тяжелая форма заболевания COVID-19 — это причина, почему нужно вводить карантины и избегать социальных контактов между людьми, поскольку прежде всего нужно предотвратить заражение входящих в группу риска людей и обеспечить нормальное функционирование системы здравоохранения".

Ключевой вопрос, по словам ученого, в том, кто из людей входит в эти 5-20 процентов, то есть у кого больше риск заболеть тяжело.

Воспалительная реакция сильнее обычного

Исследование касалось всей иммунной системы. "Очень важно было, что больные, которых мы изучали, были госпитализированы, то есть находились на стационарном лечении. Это помогает прогнозировать, кто переносит вирус тяжело и кто нет, и насколько велик повышенный риск того, что заболевание может все-таки закончится смертью, несмотря на то, что врачи делают все от себя зависящее", — объясняет профессор.