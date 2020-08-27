27.08.2020, 16:10

Свежее исследование поможет прогнозировать, для кого коронавирус может стать смертельным


Эва-Лотта Киви
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Свежее исследование поможет прогнозировать, для кого коронавирус может стать смертельным
Foto: Tiit Blaat

Ученые изучали находящихся на стационарном лечении в Англии пациентов с COVID-19, чтобы разобраться, кто переносит вирус легче и кто тяжелее. Такие же анализы проводят и с больными Клиники Тартуского университета, пишет Maaleht.

Хотя заражение вызывает один и тот же вирус SARS-CoV-2, течение болезни у зараженных вирусом очень разное. "Местами уже настолько разное, что их можно посчитать даже разными заболеваниями", — говорит один из авторов исследования, профессор молекулярной иммунологии института биомедицины и трансляционной медицины Тартуского университета Пярт Петерсон об опубликованном в уважаемом научном журнале Nature Medicine исследовании.

У большинства заболевших в легкой форме инфекция, по словам Петерсона, протекает подобно обычному воспалению нижних дыхательных путей. Иногда симптомы заболевания отсутствуют вовсе.

Вторую крайность образуют тяжело больные, которые находятся в опасном для жизни состоянии или нуждаются в экстренной госпитализации или даже интенсивной терапии. "Картина заболевания этих больных другая, и происходящие в их организме радикальные изменения могут привести к смерти человека", — объясняет профессор иммунологии.

Госпитализированных больных в зависимости от возрастной группы 5-20 процентов. Чем старше возраст, тем тяжелее заболевшие, по словам ученого, в этой возрастной группе встречаются. "Изменения иммунной системы у таких больных настолько драматичные, что напоминают иммунодефицит или подобны заражению ВИЧ".

Несмотря на то, что тяжелые больные составляют меньшинство всех зараженных, именно их изучение, по словам Петерсона, является осью пандемии COVID-19. "Тяжелая форма заболевания COVID-19 — это причина, почему нужно вводить карантины и избегать социальных контактов между людьми, поскольку прежде всего нужно предотвратить заражение входящих в группу риска людей и обеспечить нормальное функционирование системы здравоохранения".

Ключевой вопрос, по словам ученого, в том, кто из людей входит в эти 5-20 процентов, то есть у кого больше риск заболеть тяжело.

Воспалительная реакция сильнее обычного

Исследование касалось всей иммунной системы. "Очень важно было, что больные, которых мы изучали, были госпитализированы, то есть находились на стационарном лечении. Это помогает прогнозировать, кто переносит вирус тяжело и кто нет, и насколько велик повышенный риск того, что заболевание может все-таки закончится смертью, несмотря на то, что врачи делают все от себя зависящее", — объясняет профессор.

В начальной фазе заболевания, по словам Петерсона, у тяжело переносящих вирус больных часть маркеров воспаления на очень высоком уровне и позднее показатели начинают потихоньку снижаться. "Это мы видим и в исследовании, которое мы провели с больными Клиники Тартуского университета. В то же время есть и другие маркеры воспаления, которые повышаются за несколько дней до того, как пациент умирает. Сегодняшние научные работы с каждым днем приносят новую информацию, которая помогает делать лучший анализ рисков относительно смертельных случаев. Они основываются на определении уровней воспалительных маркеров тогда, когда человек попал в больницу".

Самый большой пробный камень, по оценке ученого, это найти маркеры, которые предсказывали бы риск уже до того, как человек заразится вирусом. "Но и этим занимаются в мире очень многие научные группы, среди прочего наша рабочая группа в Тартуском университете. Обнаружение таких маркеров позволит уже в зародыше лучше защищать входящих в группы риска людей".

Клетки должны сотрудничать при борьбе с вирусом

Одни из самых важных клеток в борьбе против вирусов, по словам профессора иммунологии, это Т-клетки, или Т-лимфоциты, которые во многом также координируют иммунный ответ и регулируют образование антител.

Исследование показало, что у тяжело переносящих заболевание COVID-19 людей исчезает часть Т-клеток в ранней фазе заболевания, и до сих пор не совсем понятно, почему это происходит. "Причем подобное уничтожение Т-клеток происходит у людей с инфекцией ВИЧ, но заметно медленнее и потому, что ВИЧ напрямую заражает и уничтожает Т-клетки", — отметил Петерсон.

Коронавирус SARS-CoV-2, по словам ученого, заражает клетки легких, а не Т-клетки, таким образом, в случае COVID-19 у исчезновения Т-клеток другие причины. "Очевидно, у тяжелых больных из-за вируса происходит сверхактивация Т-клеток, что в результате приводит к смерти этих клеток", — предполагает ученый.

В то же время в случае легкой формы этого, по словам Петерсона, не происходит — исчезновение Т-клеток отмечают мало или вообще не отмечают. "Это показывает еще раз, насколько велики различия у больных с легкой и тяжелой формой заболевания, где у последних в течение очень короткого времени может сформироваться своеобразный иммунодефицит", — объясняет он.

Вместе с тем исследование показало, что у тяжело заболевших активируется помимо Т-клеток еще и другая часть иммунной системы: моноциты, которые также необходимы в борьбе против вирусов.

Все эти процессы, по словам Петерсона, происходят прежде, чем у больных образуются антитела к коронавирусу. Это указывает, что иммунная система пытается справиться с подавлением вируса, но это требует очень больших усилий.

"У людей с легкой формой заболевания подобной сверхактивации не происходит, и заболевание напоминает скорее обычную простуду. Почему же это происходит у тяжело переносящих вирус людей, еще не знают, но в ближайшем будущем это обязательно выявят".

Пока, по словам ученого, несомненно, что значительными факторами риска являются возраст человека, а также высокое кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и почечная недостаточность.

Коронавирус SARS-CoV-2

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