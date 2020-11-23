Спецпосланник ВОЗ предупреждает о третьей волне COVID-19 в марте 2021 года

По словам Набарро, ошибка, допущенная нынешним летом, привела к тяжелой второй волне. Ситуация может повториться.

”Власти упустили время на создание необходимой инфраструктуры летом, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если европейские страны не исправятся, в начале следующего года у нас будет третья волна ”, — сказал спецпосланник.

Набарро раскритиковал Швейцарию, где власти разрешили кататься на горных лыжах с масками, в то время как другие альпийские страны — Австрия и Италия — закрыли курорты.

Он предупредил, что Швейцария может достичь ”весьма высокого уровня заболеваемости и смертности”.

”Как только уровень заражения снизится, а он снизится, мы сможем быть настолько свободными, насколько захотим. Но прямо сейчас? Следует ли открывать горнолыжные курорты? На каких условиях?” — сказал Набарро.

Спецпосланник высоко оценил успешную борьбу с COVID-19 в некоторых странах Азии, таких как Южная Корея, где уровень инфицирования сейчас относительно низкий.

”Люди полностью вовлечены, их поведение затрудняет распространение вируса. Они держатся друг от друга на расстоянии, носят маски, изолируются, когда болеют, моют руки и поверхности. Они защищают наиболее уязвимые группы, — похвалил азиатов Набарро.

”Реакция Европы была неполной”, — отметил он.

Летом в Европе наблюдалось снижение показателей инфицирования, но теперь они снова растут. Италия сообщила о более чем 34 000 новых случаев за один день в субботу, что является третьим по величине показателем в мире после США и Индии. В Германии и Франции зарегистрировано 33000 новых пациентов. В Швейцарии и Австрии ежедневно регистрируются тысячи случаев.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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