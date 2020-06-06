Советы ортопеда | Летние травмы: организм многое излечивает самостоятельно

Летом случается больше травм, потому что люди, как правило, более активны. Как помочь себе в случае незначительной травмы? Когда следует обратиться в отделение неотложной помощи, а когда вызывать скорую помощь?
Дмитрий Кулак, ведущий ортопед Восточно-Таллиннской центральной больницы, говорит, что, в случае, если конечность деформирована и есть подозрения на перелом кости, следует при первой же возможности сделать фиксирующую повязку.
Как изготовить из подручных средств фиксирующую повязку? Для этого подойдет любой твердый и прочный предмет — палка или доска, даже ручка, если поврежден палец. Между поврежденным местом и фиксатором поместите подкладку, чтобы фиксатор не натирал и не вызвал повреждений кожи. „Зафиксируйте повязку пластырем или тканью, чтобы поврежденная область не двигалась и не причиняла боль,” — рекомендует д. Кулак.
Во-вторых, приложите холод к поврежденному месту. Между холодом и кожей поместите ткань, чтобы не возникло обморожения. „Отек возникает от разницы давления, ощущение давления может быть вызвано болью, которую холод должен уменьшить. Для уменьшения отека необходимо держать поврежденный участок в верхнем положении.”
В-третьих примите обезболивающие. „Обезболивающие средства разрешены и их надо принимать: не нужно терпеть боль,”- отмечает ортопед.
„Иногда болевой синдром настолько серьезен, что ограничивает активность и подвижность пациента. Мы не можем оценить серьезность травмы до тех пор, пока человек чувствует сильную боль. Сначала мы стараемся убрать болевые ощущения, и после нам уже легче дать оценку поврежденному участку. В противном случае любое движение вызывает сильную боль, а это препятствует осмотру,” — говорит Кулак.
В каком случае нужна неотложная помощь?
По словам Кулака, около половины людей, которые приходят в травмпункт, не принимали обезболивающие. „Лечение боли должно быть постепенным и начинаться с более слабых болеутоляющих средств. Если вы принимали обезболивающие, но боль не проходит, то для врача эта информация означает, что ситуация серьезная. В таком случае врач может назначить более сильные лекарства,” — сказал доктор.
Как определить, следует ли немедленно вызвать скорую помощь, пойти завтра в отделение неотложной медицинской помощи, или вообще не ехать туда?
Если произошло что-то серьезное: пострадавший не двигается, ему трудно дышать и он испытывает сильную боль, ждать не стоит — по словам доктора Кулака, следует позвонить 112, рассказать что случилось.
Вы можете самостоятельно обратиться в ЭМО, если оцениваете свое состояние, как стабильное — у вас травма, но вы можете шевелить пальцами рук и ног.
Организм многое излечивает самостоятельно
”Наш организм создан таким образом, что большую часть различных повреждений он исцеляет своими силами, мы только можем создать для этого более подходящие условия”, -поясняет д-р Кулак. ”Операция не исправляет кости, а создает лучшие условия для их восстановления. То же и с повреждениями — может присутствовать боль, синяки, подкожная гематома может быть очень большой, однако с течением времени это все проходит, и через две-три недели может уже спокойно заниматься привычными делами. Особой помощи в данных ситуациях не нужно”.
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