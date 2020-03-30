Советы аптекаря о том, как преодолеть весеннюю усталость

Аптекарь обращает внимание, что при выборе пищевых добавок необходимо на каждой проблеме сосредоточиться отдельно, но точно стоит употреблять препараты для укрепления иммунной системы. ”При весенней усталости хорошо подойдут общетонизирующие и укрепляющие память препараты”, — советует Баар. Среди них он советует в первую очередь, например, средства с содержанием элеутерококка, женьшеня, родиолы и препараты, содержащие добавки Q-10. На память положительно влияют пищевые добавки, содержащие экстракт гинкго, лецитин и витамины группы В.
”Поскольку нынешняя весна, увы, пришла с ограничениями, вызванными необходимостью препятствовать распространению коронавируса и из-за чрезвычайного положения нельзя много двигаться снаружи, то стоит продолжать примем витамина D”, — советует Баар. Если все же приходится передвигаться снаружи — на работу или по каким-то другим причинам — то аптекарь советует помимо остальных препаратов, укрепляющих иммунную систему, также принимать как пробиотики, так и, например, препараты, содержащие экстракт коры табебуйи. ”Обязательно нужно следить за соблюдением элементарных требований: держаться дистанции с другими людьми, мыть руки и при необходимости использовать дезинфицирующие средства”, — подчеркивает Баар.
Дополнительный импульс весенней усталости может придать и стресс, вызванный чрезвычайным положением. ”Самое важное оставаться с позитивным настроем, потому что ничего не вечно — в том числе и чрезвычайное положение. Если все будут придерживаться рекомендаций, то возможно исключить как заболевание, так и сократить срок чрезвычайного положения”, — говорит Баар. Он также советует для снижения стресса найти для себя какое-то домашнее хобби или же, например, сделать какую-то работу по дому, что уже давно откладывалось. Также стоит заниматься физически и в домашних условиях. ”Обозначение небольших целей и достижение их — как, например, мытье посуды в определенное время и другая похожая деятельность — помогает сохранить душевное спокойствие и создает хорошую рутину для предотвращения стресса”, — поясняет Баар.
Если стресс мешает сну, то аптекарь советует употреблять успокаивающие чаи или мелатонин, который помогает регулировать ритмы сна и создает лучшую гигиену сна.
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