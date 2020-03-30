30.03.2020, 10:28

Советы аптекаря о том, как преодолеть весеннюю усталость


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Советы аптекаря о том, как преодолеть весеннюю усталость
Pressifofo

Длинный темный период года завершается и солнца все больше, но именно с приходом весенних месяцев многие люди ощущают усталость. Фармацевт Benu Лаури Баар рассказывает о том, что провоцирует так многим знакомый весенний стресс или же усталость, и как преодолевать это состояние.

По словам аптекаря, возникновению весенней усталости способствуют физиологические процессы. ”В связи с теплой погодой и ростом солнечного света в организме изменяются уровни разных гормонов. Наше тело начинает все больше взамен мелатонина производить серотонин. Такие гормональные колебания способны угнетать как тело, так и дух”, — рассказывает Баар.

К тому же организму необходимо приспосабливаться к новому суточному ритму, который вызван переводом часов. ”Обычно весенняя усталость проявляется больше всего в апреле, поскольку в конце марта мы переводим часы, что означает меньшее время для сна”, — поясняет Баар.

Свою роль в проявлении весенней усталости играет и питание. ”Поскольку погода все теплее, то у многих возникает беспокойство о том, насколько снова подойдет их летняя одежда и поэтому люди садятся на диету. Да и тело чувствует, что уже не нужно меню с большим содержанием энергии, как зимой. Но при этом многие забывают следить за тем, чтобы в урезанном меню все же оставались необходимые витамины и минералы”, — говорит Баар.

По словам аптекаря, в случае весеннего стресса самое важное не позволять уходить своему душевному миру, но сохранять позитивный настрой. ”При возможности стоит увеличить свою физическую активность и следить за режимом сна. Даже если с теплой погодой пропадает аппетит, нельзя забывать о необходимости достаточного употребления свежих овощей и фруктов, чтобы получать в достаточной мере витамины и питательные вещества”, — советует Баар. ”Если темп жизни слишком быстрый или же по каким другим причинам эти рекомендации нельзя выполнить, то стоит в аптеке узнать о дополнительных пищевых добавках”.

Аптекарь обращает внимание, что при выборе пищевых добавок необходимо на каждой проблеме сосредоточиться отдельно, но точно стоит употреблять препараты для укрепления иммунной системы. ”При весенней усталости хорошо подойдут общетонизирующие и укрепляющие память препараты”, — советует Баар. Среди них он советует в первую очередь, например, средства с содержанием элеутерококка, женьшеня, родиолы и препараты, содержащие добавки Q-10. На память положительно влияют пищевые добавки, содержащие экстракт гинкго, лецитин и витамины группы В.

”Поскольку нынешняя весна, увы, пришла с ограничениями, вызванными необходимостью препятствовать распространению коронавируса и из-за чрезвычайного положения нельзя много двигаться снаружи, то стоит продолжать примем витамина D”, — советует Баар. Если все же приходится передвигаться снаружи — на работу или по каким-то другим причинам — то аптекарь советует помимо остальных препаратов, укрепляющих иммунную систему, также принимать как пробиотики, так и, например, препараты, содержащие экстракт коры табебуйи. ”Обязательно нужно следить за соблюдением элементарных требований: держаться дистанции с другими людьми, мыть руки и при необходимости использовать дезинфицирующие средства”, — подчеркивает Баар.

Дополнительный импульс весенней усталости может придать и стресс, вызванный чрезвычайным положением. ”Самое важное оставаться с позитивным настроем, потому что ничего не вечно — в том числе и чрезвычайное положение. Если все будут придерживаться рекомендаций, то возможно исключить как заболевание, так и сократить срок чрезвычайного положения”, — говорит Баар. Он также советует для снижения стресса найти для себя какое-то домашнее хобби или же, например, сделать какую-то работу по дому, что уже давно откладывалось. Также стоит заниматься физически и в домашних условиях. ”Обозначение небольших целей и достижение их — как, например, мытье посуды в определенное время и другая похожая деятельность — помогает сохранить душевное спокойствие и создает хорошую рутину для предотвращения стресса”, — поясняет Баар.

Если стресс мешает сну, то аптекарь советует употреблять успокаивающие чаи или мелатонин, который помогает регулировать ритмы сна и создает лучшую гигиену сна.

”Если все же кажется гнетущим и тяжелым, то стоит проконсультироваться у врача или аптекаря, потому что почти для каждой проблемы можно найти свое решение и излишний стресс и беспокойные мысли провоцируют организм стать более открытым для болезней”, — отмечает аптекарь.

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