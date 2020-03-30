Советы аптекаря о том, как преодолеть весеннюю усталость

По словам аптекаря, возникновению весенней усталости способствуют физиологические процессы. ”В связи с теплой погодой и ростом солнечного света в организме изменяются уровни разных гормонов. Наше тело начинает все больше взамен мелатонина производить серотонин. Такие гормональные колебания способны угнетать как тело, так и дух”, — рассказывает Баар.

К тому же организму необходимо приспосабливаться к новому суточному ритму, который вызван переводом часов. ”Обычно весенняя усталость проявляется больше всего в апреле, поскольку в конце марта мы переводим часы, что означает меньшее время для сна”, — поясняет Баар.

Свою роль в проявлении весенней усталости играет и питание. ”Поскольку погода все теплее, то у многих возникает беспокойство о том, насколько снова подойдет их летняя одежда и поэтому люди садятся на диету. Да и тело чувствует, что уже не нужно меню с большим содержанием энергии, как зимой. Но при этом многие забывают следить за тем, чтобы в урезанном меню все же оставались необходимые витамины и минералы”, — говорит Баар.

По словам аптекаря, в случае весеннего стресса самое важное не позволять уходить своему душевному миру, но сохранять позитивный настрой. ”При возможности стоит увеличить свою физическую активность и следить за режимом сна. Даже если с теплой погодой пропадает аппетит, нельзя забывать о необходимости достаточного употребления свежих овощей и фруктов, чтобы получать в достаточной мере витамины и питательные вещества”, — советует Баар. ”Если темп жизни слишком быстрый или же по каким другим причинам эти рекомендации нельзя выполнить, то стоит в аптеке узнать о дополнительных пищевых добавках”.