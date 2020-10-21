СМИ: Доброволец погиб при испытании вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Эту вакцину закупает и Эстония

Отмечается, что 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября.

Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.

Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.

В сентябре доброволец заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили расхождения в отчетах британской фармакологической компании AstraZeneca и Оксфордского университета по побочным эффектам, выявленным у участников испытаний их совместной вакцины от коронавируса.

В сентябре AstraZeneca второй раз приостановила клинические исследования своего препарата для независимой оценки безопасности вакцины. Это произошло после того, как у одного из добровольцев-испытателей были выявлены необычные симптомы.

Как сообщает CNN, AstraZeneca заявила СМИ, что при первой остановке исследований в июле у их участника был недиагностированный случай рассеянного склероза. Однако на сайте Оксфордского университета говорится о ”необъяснимых неврологических симптомах”.

Европейская комиссия к настоящему моменту уже подписала предварительный договор на поставку вакцины от AstraZeneca. К договору присоединились все страны ЕС, в том числе и Эстония.

Компании AstraZeneca обещает выйти на рынок со своей вакциной к концу 2020 года.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!