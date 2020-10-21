СМИ: Доброволец погиб при испытании вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Эту вакцину закупает и Эстония
В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании Astrazeneca. Об этом сообщает издание O GLOBO.
В Бразилии доброволец скончался при испытании вакцины от коронавируса компании Astrazeneca. Об этом сообщает издание O GLOBO.
Отмечается, что 28-летний мужчина был врачом, и у него не было каких либо сопутствующих заболеваний. Он умер в прошлый четверг, 15 октября.
Пока не разглашается, получил ли доброволец вакцину или дозу плацебо.
Врач работал в больнице с COVID-зараженными в Рио-де-Жанейро, участие в испытании вакцины он принял в конце июля.
В сентябре доброволец заболел коронавирусом, а в октябре его состояние ухудшилось
Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили расхождения в отчетах британской фармакологической компании AstraZeneca и Оксфордского университета по побочным эффектам, выявленным у участников испытаний их совместной вакцины от коронавируса.
В сентябре AstraZeneca второй раз приостановила клинические исследования своего препарата для независимой оценки безопасности вакцины. Это произошло после того, как у одного из добровольцев-испытателей были выявлены необычные симптомы.
Как сообщает CNN, AstraZeneca заявила СМИ, что при первой остановке исследований в июле у их участника был недиагностированный случай рассеянного склероза. Однако на сайте Оксфордского университета говорится о ”необъяснимых неврологических симптомах”.
Европейская комиссия к настоящему моменту уже подписала предварительный договор на поставку вакцины от AstraZeneca. К договору присоединились все страны ЕС, в том числе и Эстония.
Компании AstraZeneca обещает выйти на рынок со своей вакциной к концу 2020 года.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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