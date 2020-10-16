16.10.2020, 11:50

Случаев заболевания гриппом в Эстонии пока не зафиксировано


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Fotolavastus. Haige
Foto: Anni Õnneleid

На прошлой неделе с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачу обратилось почти 2900 жителей Эстонии. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа выявлено не было.

Доминирующим вирусом остается риновирус.

По данным общеевропейской сети мониторингра гриппа, интенсивность распространения гриппа низкая по всему ЕС. Вспышек не зарегистрировано ни в одной из стран ЕС.

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