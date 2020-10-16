Случаев заболевания гриппом в Эстонии пока не зафиксировано

Доминирующим вирусом остается риновирус.

По данным общеевропейской сети мониторингра гриппа, интенсивность распространения гриппа низкая по всему ЕС. Вспышек не зарегистрировано ни в одной из стран ЕС.

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