16.10.2020, 11:50
Случаев заболевания гриппом в Эстонии пока не зафиксировано
На прошлой неделе с вирусными инфекциями верхних дыхательных путей к врачу обратилось почти 2900 жителей Эстонии. Лабораторно подтвержденных случаев гриппа выявлено не было.
Доминирующим вирусом остается риновирус.
По данным общеевропейской сети мониторингра гриппа, интенсивность распространения гриппа низкая по всему ЕС. Вспышек не зарегистрировано ни в одной из стран ЕС.
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