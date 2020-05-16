Шведский эпидемиолог считает коллективный иммунитет решением для коронавирусной инфекции

По его мнению, большинство правительств реагируют чрезмерно: "Я не знаю, почему, но думаю, что политики хотят показать власть и решимость. Им нравится это делать. Народ верит политикам. Во многих странах доверяют правительству и ограничениям. Но это сейчас. Подождем три месяца и посмотрим, что будет. Я думаю, люди устанут от ограничений и начнут сами выходить".

Один из возможных критериев для измерения успеха шведской стратегии Гизеке назвал то, способны ли больницы справиться: "До сих пор в Швеции в отделениях интенсивной терапии были свободные места. Для реальных результатов надо подождать еще год, тогда можно будет проанализировать результаты стран. Сейчас слишком рано".

Единственным решением в случае такого вирусного заболевания он считает коллективный иммунитет: "Вирус действует наподобие гриппа и ему подобных. Надо подождать, пока выработается коллективный иммунитет. Это произойдет через месяц или два".

Гизеке не верит, что шведская стратегия может потерпеть неудачу: "Я не думаю, что такое могло бы произойти. Думаю, что мы все делаем правильно. Все уже приближаются к шведской модели. Дания, Норвегия, Финляндия… Они подражают Швеции. Это единственный способ, как выйти из локдауна".

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!