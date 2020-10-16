Семейный врач: я понятия не имею, куда делась вакцина от гриппа

"Где остальные 150 000 доз? Мы спрашивали в Лекарственном департаменте, Департаменте здоровья, Министерстве социальных дел, у оптовых продавцов, в аптеках и фирмах. Нам сказали, что все дозы прибыли и их раздали. Нам бы хотелось обезопасить людей из группы риска, но вакцины нет", — добавила она.

Валликиви не считает, что все дозы уже использованы: "Эстония всегда была враждебно настроена к вакцинации от гриппа. Мы вакцинируем от 1 до 3% населения Эстонии. 153 000 доз — это 13% населения".

По ее мнению, кто-то лжет: "Но попробуй поймать ветер в поле".

Больше всего ее беспокоит не то, кто виноват, а что будет дальше: новое поступление вакцины не предвидится, а это значит, что семейные врачи не могут ее заказать — по словам Валликиви, в прошлом году вакцина закончилась в январе: "В этом году это случилось в октябре, это вообще не смешно".

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