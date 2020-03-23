Семейный врач умоляет: не лезьте на Вируское болото или игровые площадки!

Йоллер рассказала сегодня на пресс-конференции правительства, что семейные врачи к кризису с коронавирусом и росту заболеваемости готовились уже неделю. И всё-таки, самая острая проблема сейчас — средства личной защиты.

Врачи учитывают, что некоторые из них заболеют. "Мы организовали свою работу таким образом, что часть людей находится в резерве. Этой болезни мы не боимся", — подчеркнула Йоллер.

Врач заверила, что медики делают со своей стороны всё, чтобы оставаться здоровыми, и попросила делать то же всех жителей Эстонии. "Наша заболеваемость зависит от вас, дорогие эстоноземельцы. От того, как вы бережете себя. Мы делаем все, чтобы быть здоровыми: моем руки, держимся по отдельности. И я прошу, чтобы то же делали все жители страны".

"Если сказано, что вы находитесь на карантине, то это значит: из дома — ни ногой!"

Йоллер настоятельно просит избегать, например, посещения открытых игровых площадок, прогулок по Вирускому болоту, совместных походов на рынок и т.п. "У кого нет симптомов, то я прошу — не ходите с детьми на игровые площадки, на Вируское болото, где, при обгоне друг друга на подмостках, приходится чуть ли не обниматься. Не ходите в компании на рынок. Мы должны соблюдать дистанцию", — сказала она.

Йоллер также посоветовала в вопросах коронавируса прислушиваться к специалистам в данной области и не слушать тех, кто в данной теме некомпетентен. "Слушайте экспертов. Если вы заболеваете — вы же идете к врачу, а не к химику".