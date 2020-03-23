23.03.2020, 19:31

Семейный врач умоляет: не лезьте на Вируское болото или игровые площадки!


EST
Семейный врач умоляет: не лезьте на Вируское болото или игровые площадки!
Karin Kaljuläte

Член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер обратила внимание жителей Эстонии на то, что заболеваемость семейных врачей зависит от поведения пациентов. Она попросила людей воздержаться от посещения людных мест и при необходимости строго соблюдать карантин.

Йоллер рассказала сегодня на пресс-конференции правительства, что семейные врачи к кризису с коронавирусом и росту заболеваемости готовились уже неделю. И всё-таки, самая острая проблема сейчас — средства личной защиты.

Врачи учитывают, что некоторые из них заболеют. "Мы организовали свою работу таким образом, что часть людей находится в резерве. Этой болезни мы не боимся", — подчеркнула Йоллер.

Врач заверила, что медики делают со своей стороны всё, чтобы оставаться здоровыми, и попросила делать то же всех жителей Эстонии. "Наша заболеваемость зависит от вас, дорогие эстоноземельцы. От того, как вы бережете себя. Мы делаем все, чтобы быть здоровыми: моем руки, держимся по отдельности. И я прошу, чтобы то же делали все жители страны".

Читайте также:

"Если сказано, что вы находитесь на карантине, то это значит: из дома — ни ногой!"

Йоллер настоятельно просит избегать, например, посещения открытых игровых площадок, прогулок по Вирускому болоту, совместных походов на рынок и т.п. "У кого нет симптомов, то я прошу — не ходите с детьми на игровые площадки, на Вируское болото, где, при обгоне друг друга на подмостках, приходится чуть ли не обниматься. Не ходите в компании на рынок. Мы должны соблюдать дистанцию", — сказала она.

Йоллер также посоветовала в вопросах коронавируса прислушиваться к специалистам в данной области и не слушать тех, кто в данной теме некомпетентен. "Слушайте экспертов. Если вы заболеваете — вы же идете к врачу, а не к химику".

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: