Семейный врач: у переболевшего коронавирусом могут возникнуть нарушения психики(2)
По словам семейного врача Трийн Перксон, всстановление после коронавируса проходит у всех по-разному и не зависит от тяжести симптомов, наблюдавшихся изначально.
По словам семейного врача Трийн Перксон, всстановление после коронавируса проходит у всех по-разному и не зависит от тяжести симптомов, наблюдавшихся изначально.
Большая часть людей полностью восстанавливаются за 12 недель, однако некоторые симптомы — например, усталость, упадок сил, трудности с концентрацией, боли в груди — могут наблюдаться на протяжении более продолжительного времени”.
”Важнее всего дать себе время на восстановление, позволить телу отдохнуть. Если симптомы держаться более четырех недель, следует сообщить об это своему семейному врачу”.
В случае усталости важно соблюдать режим и постепенно увеличивать аэробную нагрузку, например, гуляя на свежем воздухе, а также придерживаться здорового питания.
Доктор отметила, что пандемия оказывает влияние на всех жителей Эстонии, как больных, так и здоровых. У многих возникает стресс и возрастает раздражительность. Депрессия также может быть одним из последствий перенесенного коронавируса.
”После того, как человек переболел COVID-19, у него могут возникнуть нарушения психики: депрессия, возбужденность, нарушения сна и посттравматический стресс”, — перечислила доктор. Для сохранения душевного равновесия она посоветовала ограничить просмотр новостей и делать это один-два раза в день, выбрав определенное время и достоверные источники информации.Также важно поддерживать социальные контакты, по телефону или при помощи интернета. Можно занять духовными практиками, медитацией.
Информацию о том, как поддержать психическое здоровье во время пандемии, на русском языке можно найти на сайте kriis.ee.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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