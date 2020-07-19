Семейный врач: при глотании воды с сине-зелеными водорослями возможны ожоги слизистой рта

Прежде чем зайти в воду, обязательно следует посмотреть на цвет воды: если она зеленая, в ней плавают частицы и она не такая прозрачная, как обычно, то лучше в нее не заходить, пишет rus.err.ee.

Крайне важно следить за цветом флага на пляже — именно он дает самую актуальную информацию отдыхающим.

Семейные врачи напоминают, что сине-зеленые водоросли опасны для здоровья. В группе риска: дети, пожилые люди и аллергики.

"Водоросли выделяют токсины, которые действуют на разные внутренние органы. В зависимости от того, какой токсин, он может повреждать, например, печень, почки, нервную систему. Часто могут быть, например, ожоги слизистой, рта, например, если человек проглотит воду. В основном, это связано с контактом со слизистой. Реже могут быть кожные нарушения", — предостерег семейный врач Сергей Саади.