Семейные врачи получат от Больничной кассы список тех, кого надо вакцинировать в первую очередь

Как сказал министр социальных дел Танель Кийк, поставки ожидаются в январе, но государство готово и к тому, что это может произойти раньше.

Согласно государственной программе, после вакцинации работников передовой и групп риска возможность вакцинироваться получат все желающие. Этим будут заниматься центры семейных врачей. Отмечается, что во время вакцинации следует обеспечить отсутствие скоплений народа. Центры семейных врачей получат от Больничной кассы списки групп риска. Каждый человек будет зарегистрирован на определенное время и в живой очереди стоять не придется. В ходе вакцинации человек получит две дозы с интервалом в 21 день.

Руководитель отдела биологических препаратов Департамента лекарственных средств Трийн Суви сказала, что вакцину от коронавируса сравнивать с вакциной от гриппа нельзя. Поскольку температура хранения у вакцины очень низкая, то использовать ее нужно как можно быстрее. На настоящий момент известно о некоторых побочных эффектах: например, температуре, которая может быть очень высокой, но держится всего несколько дней. Суви отметила, что поскольку разрабатывалась вакцина очень быстро, то пока неясно, как долго будет длиться защита.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!