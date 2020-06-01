С сегодняшнего дня жители Эстонии смогут покупать в Финляндии лекарства по э-рецепту

По словам Тыниса Яагуса, руководителя службы здравоохранения TEHIK, ответственной за трансграничный обмен данными рецептов, Эстония и Финляндия являются первыми двумя европейскими странами, которые обмениваются такими данными. Жители Финляндии могут выкупать в Эстонии лекарства по электронным рецептам с января прошлого года. ”За это время жители Финляндии приобретали рецептурные лекарства в Эстонии почти 9 000 раз, — сказал Яагус.- Учитывая, что до кризиса, вызванного коронавирусом, в Финляндии жили и работали около 100 000 эстонцев, потребность в такой же услуге на другой стороне залива может быть в несколько раз выше”.

Министр социальных дел Танел Кийк поблагодарил эстонские и финские власти, которые оперативно работали, чтобы начать трансграничный обмен рецептами. ”Последние месяцы показали, насколько необходима возможность передачи медицинской информации и электронных рецептов в обоих направлениях. В то время, когда люди не могут свободно перемещаться между странами, им все равно могут понадобиться лекарства, которые может выписать только врач, работающий в их стране, — сказал Кийк. — Мы обязательно продолжим развитие систем, которые позволят передавать медицинские данные в другие государства и, таким образом, обеспечить более качественное медицинское обслуживание как дома, так и за рубежом”.

На сегодняшний день в общей сложности 23 страны ЕС выразили желание участвовать в трансграничном обмене данными рецептов. ”Общая цель — предоставить людям услугу, охватывающую всю Европу, но какие страны и когда будут к ней готовы, зависит, прежде всего, от доступности цифровых данных”, — пояснил Тынис Яагус. В настоящее время в Эстонии по рецепту могут покупать лекарства граждане Финляндии, Хорватии и, с сегодняшнего дня, Португалии. Следующими государствами, где жители Эстонии смогут приобретать лекарства по электронному рецепту, станут Хорватия и Португалия.

Для присоединения к услуге выписывающим рецепты врачам и медсестрам не нужно ничего делать. Данные эстонских пациентов по умолчанию открыты для трансграничного обмена данными. ”По желанию человека трансграничную передачу данных можно закрыть на портале пациента digilugu.ee”, — подтвердил Яагус.